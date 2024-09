Prodej jízdenek na denní rychlovlaky mezi Paříží a Berlínem začne 16. října

Jízdenky na nový denní vysokorychlostní vlak mezi Paříží a Berlínem budou v prodeji od 16. října, dva měsíce před vypravením prvního spoje. Díky němu se doba cestování sníží z devíti na osm hodin a odpadne nutnost přestupovat. Cena jedné jízdy se bude pohybovat od 59 do 69 eur (přibližně 1480 až 1735 Kč), informuje server Railway Gazette.

Novinku představily francouzská železniční společnost SNCF a německý národní dopravce Deutsche Bahn (DB) na mezinárodním veletrhu kolejové techniky InnoTrans 2024 v Berlíně.

"Vytvoření tohoto spojení je dalším konkrétním důkazem francouzsko-německého přátelství a přispívá k cíli, který je společný pro obě země, a tím je podpora nízkouhlíkové mobility," uvedl šéf SNCF Alain Krakovitch. "SNCF a DB vysílají silný signál pro rozvoj evropské železniční dopravy," doplnil generální ředitel DB Michael Peterson.

Jízdenky bude možné rezervovat od 16. října, první rychlovlaky vyjedou přesně o dva měsíce později. Ceny za druhou třídu začínají na 59 eurech, první třída vyjde na 69 eur. Letenky mezi oběma městy na 16. října nabízí například letecká společnost Air France v průměru za 248 eur (asi 6230 Kč), německá Lufthansa průměrně za 139 eur (necelých 3490 Kč).

Britská mediální společnost Euronews Travel na síti X publikovala mapu trasy a upřesnila odjezdové a příjezdové časy. Denními rychlovlaky cestující vyjedou z pařížského nádraží Gare de l'Est v 09:55 a do stanice Berlin Hauptbahnhof dorazí v 18:03, obráceným směrem pasažéři vyrazí z berlínského hlavního nádraží v 11:54 a do francouzské metropole dojedou v 19:55. Mezizastávkami budou města Štrasburk, Karlsruhe a Frankfurt nad Mohanem.

Denní vysokorychlostní vlaky mohou ročně přepravit až 320.000 cestujících. Doplňují noční spoje, které na trase jezdí od loňského roku a jejichž cesta trvá méně než devět hodin, cestující ale musejí dvakrát až třikrát přestupovat.

Od zavedení denních rychlovlaků mezi francouzskou a německou metropolí si představitelé obou železničních společností slibují snížení dopadů na životní prostředí. Zatímco jízda vlakem vyprodukuje dva kilogramy oxidu uhličitého, cestování letadlem vytváří 200 kilogramů tohoto plynu. Společnost DB plánuje ve spolupráci s italskou železniční společností Trenitalia v budoucnu spojit Mnichov s Milánem a Římem.