Prodej zbraní za roky 2016 až 2020 poprvé za deset let stagnoval

Mezinárodní objem dodávek větších zbraní v období let 2016 až 2020 stagnoval, a ukončil tak růst, který trval více než deset let. Spojené státy, Francie a Německo, což jsou tři z největších vývozců, objem dodávek zvýšily, vývoz z Ruska a Číny se naopak snížil. Ve své zprávě to v pondělí uvedl Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI).

Je to poprvé od období let 2001 až 2005, kdy objem dodávek větších zbraní, což je indikátor poptávky, se ve srovnání s předchozím pětiletým obdobím nezvýšil. Nadále však zůstává blízko nejvyšší úrovně od konce studené války.

Pandemie nemoci covid-19 zastavila globální ekonomiku a stáhla mnoho zemí do hluboké recese. Podle SIPRI je však zatím příliš brzy na hodnocení toho, zda zpomalení dodávek zbraní bude pokračovat.

"Ekonomický dopad pandemie covidu-19 by mohl vést k tomu, že některé země v příštích letech přehodnotí dovoz zbraní," uvedl výzkumný pracovník programu SIPRI pro zbraně a vojenské výdaje Pieter Wezeman. "Nicméně ve stejné době, dokonce i na vrcholu pandemie v roce 2020, několik zemí podepsalo velké kontrakty na větší zbraně."

Například Spojené arabské emiráty nedávno podepsaly dohodu se Spojenými státy o koupi 50 stíhaček F-35 a až 18 vojenských bezpilotních letounů v rámci balíčku v celkové hodnotě 23 miliard USD (505,3 miliardy korun).

Nejvyšší nárůst dovozu zbraní zaznamenaly země Blízkého východu. V posledních pěti letech se jejich dovoz ve srovnání s roky 2011 až 2015 zvýšil o 25 procent. Saúdská Arábie, která je největším dovozcem zbraní, zvýšila import o 61 procent, Katar dokonce o 361 procent.

Z jednotlivých oblastí byl největším dovozcem region Asie a Oceánie. Na celkovém objemu se podílel 42 procenty. Největšími dovozci v regionu byly Indie, Austrálie, Čína, Jižní Korea a Pákistán.

Největším vývozcem zbraní pak zůstaly Spojené státy, jejichž podíl na celkovém objemu vývozu se za posledních pět let zvýšil na 37 procent z 32 procent v letech 2011 až 2015. Spojené státy dodaly zbraně do 96 zemí, což je mnohem více než u dalších dodavatelů. Téměř polovina směřovala na Blízký východ. Vývoz z USA stoupl o 15 procent, země tak významně zvýšila odstup od druhého největšího vývozce, kterým je Rusko. Vývoz z Ruska naopak klesl a podíl na celkovém vývoji se snížil na 20 procent. Důvodem je hlavně propad vývozu do Indie. Další příčky obsadily Francie, Německo a Čína.

SIPRI se při svých výpočtech zaměřuje na objemy, nikoli na finanční hodnotu obchodů se zbraněmi. Protože objem dodávek v jednotlivých letech může výrazně kolísat, údaje jsou za pětileté období, což poskytuje stabilnější měřítko trendů. Statistika nezahrnuje ruční zbraně.