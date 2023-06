Protesty ve Francii proti důchodové reformě pokračují, účast ovšem klesá

Francouzi letos už po čtrnácté protestují proti důchodové reformě. Podle pořádajících odborů CGT jich vyšlo do ulic 900.000, z toho třetina v Paříži. Podle deníku Le Monde je to dosud nejmenší deklarovaná účast. Ministerstvo vnitra uvedlo, že dnes demonstrovalo 281.000 lidí. Pařížská prefektura odhadla účast v metropoli na 31.000, tedy asi desetinu čísla uváděného odbory. Úřady na dnešek povolily na 250 shromáždění a očekávaly účast až 600.000 lidí.

Nejvíce demonstrantů se dopoledne sešlo v Toulouse a v Marseille, kde bylo podle policejních odhadů 8000, respektive 4000 účastníků. Pořádající odbory tvrdí, že účast v každém z těchto měst byla 50.000 lidí. V Lyonu bylo podle odborů 25.000 účastníků, uvedl Le Monde. V Rennes a v Nantes došlo k několika potyčkám, policie použila slzný plyn, uvedla stanice BFM TV.

V Paříži policie prohledala 2700 lidí, kteří mířili na demonstrace a 17 jich zadržela kvůli držení nepovolených zbraní. Je mezi nimi i muž, který si v pondělí u soudu v Amiensu vyslechl osvobozující verdikt v případu napadení prasynovce francouzské první dámy Brigitte Macronové. Dnes přišel na demonstraci v přilbě a v kovem vyztužených rukavicích. Ač analfabet, prohlašoval o sobě, že je novinářem pro nezávislý kanál na sociální síti TikTok, uvedl Le Monde.

Demonstranti krátce pronikli do sídla olympijských her v Aubervilliers a skandovali "Nestáhnete zákon, nebude olympiáda". Situaci v zemi zkomplikoval výpadek proudu, který záměrně způsobili elektrikáři nesouhlasící s penzijní reformou. Bez proudu se ocitla telekomunikační firma Orange nebo skupina France Médias Monde, do níž patří radio RFI a zpravodajský kanál France 24, píše BFM TV.

Dopad demonstrací na dopravu byl podle deníku le Figaro jen minimální. Pařížské letiště Orly zrušilo asi třetinu letů, Lyon asi pětinu. Železniční doprava téměř nebyla narušena, vyjelo devět z deseti vlaků.