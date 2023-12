Provozovatelé lanovek v rakouských Alpách se připravují na možné protesty ekologických aktivistů

Provozovatelé lanovek v rakouských alpských střediscích, kam jezdí za zimními sporty i mnoho lidí z Česka, se chystají na možné protesty ekologických aktivistů. Informovala o tom agentura APA. Podle ní se na internetových stránkách svazu provozovatelů lanovek minulý měsíc objevilo doporučení, jak postupovat v případě blokád uspořádaných demonstranty.

Svaz nevylučuje, že by aktivisté mohli své akce uspořádat na příjezdech k horským střediskům nebo přímo u lanovek. Doporučil, aby zaměstnanci resortů nijak aktivně nezakročili, pokud nebude hrozit nějaké nebezpečí. Místo agrese je třeba "zachovat klid, situaci bedlivě sledovat" a okamžitě se obrátit na policii. Podle svazu nesmějí vzniknout žádné násilné scény.

Provozovatelé lanovek by si podle svazu mohli připravit "komunikační opatření", jako jsou transparenty, které by využili při protestech proti blokádám. Na nich by mohli připomínat, že "lanovky, to je stoprocentní elektromobilita" a že v rakouských zimních střediscích fosilní paliva jsou prakticky minulostí, protože 90 procent využívané elektrické energie pochází z ekologických zdrojů. Vlekaři by také měli dát najevo pochopení pro obavy, které mají klimatičtí aktivisté.

APA podotýká, že dokument byl z webu provozovatelů lanovek mezitím stažen. Jeho zástupci agentuře řekli, že doporučení vznikla "v rámci všeobecných komunikačních příprav", které zohledňují aktuální vývoj. Svaz také uvedl, že doporučení nebylo zatím třeba využít v praxi, protože aktivisté žádný protest v nějakém horském středisku podle všeho neuspořádali. "O žádných takových akcích nevíme," uvedli zástupci vlekařů.

Aktivisté protestující proti nedostatečné ochraně klimatu se v Rakousku se svými protesty zaměřují hlavně na důležité silniční tahy. Zablokovali už Brennerskou dálnici, která je klíčovým tahem do Itálie, nebo se nedávno směsí vteřinového lepidla a písku přilepili k okruhu kolem centra Vídně.