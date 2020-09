První očkování proti koronaviru by v Rakousku mohlo být v lednu.

První očkování proti koronaviru by se v Rakousku mohlo uskutečnit v lednu, pokud to umožní příznivé okolnosti. Řekl to v úterý podle agentury APA ministr zdravotnictví Rudolf Anschober. Do konce roku by podle něj mohla mít země k dispozici 600 tisíc dávek očkovacích látek pro 300 tisíc lidí.

"V současnosti to vypadá docela dobře," řekl Anschober. První šarže vakcín mají podle něj dostat pracovníci ve zdravotnictví a v pečovatelských službách. Dohromady by mělo být použito pět očkovacích látek od různých výrobců. Předpokladem pro to ale je, že výrobci přislíbené látky skutečně dodají a že budou také včas schváleny, zdůraznil ministr zdravotnictví v zemi, která do úterý odhalila koronavir u 27 642 lidí, z toho u 204 za poslední den.

Dávky očkovací látky na základě dohody EU s firmou AstraZeneca z minulého týdne by mohly jednotlivé státy dostat za podmínky včasného schválení úřady dostat na přelomu tohoto a příštího roku, odhaduje rakouský politik. Doufá také v dodávky dalších výrobců, pokud firmy dodrží své sliby a látky budou včas schváleny.

Evropská komise minulý týden oznámila uzavření dohody o právu nakoupit až 400 milionů dávek očkovací látky britského farmaceutického koncernu AstraZeneca. Vakcínu, která ještě nebyla řádně otestována, by v případě schválení mohlo dostat všech 27 členských států EU.

Komise vyjednává podobné smlouvy s dalšími výrobci, mezi nimiž jsou Sanofi a GSK, Johnson & Johnson, Curevac a Moderna, uvedla agentura DPA. Německo si podle dřívějších údajů z vládních kruhů zajistilo 54 milionů dávek vakcíny od firmy AstraZeneca.

Evropská komise spustila společný unijní projekt nákupů dosud testovaných očkovacích látek, který má zajistit dostatek dávek především pro občany členských států. V rámci předběžných dohod s několika výrobci Brusel zajistil již více než půl miliardy dávek.