Putin a Zelenskyj se mají sejít i mezi čtyřma očima

V Paříži, kde se má 9. prosince konat summit "normandské čtyřky", tedy prezidentů Francie, Ruska a Ukrajiny a německé kancléřky o řešení konfliktu na východě Ukrajiny, se chystá také dvoustranná schůzka Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského. Napsal to ruský list Kommersant. Podle jeho zdrojů "se pravděpodobnost dvoustranné schůzky prezidentů Ruska a Ukrajiny blíží sto procentům".

O tom, že Putin a Zelenskyj plánují schůzku mezi čtyřma očima, se Kommersant dozvěděl od nejmenovaného zdroje, zasvěceného do podrobností rusko-ukrajinských jednání o přípravě pařížského summitu. Na něm se vůdci Francie, Německa, Ruska a Ukrajiny chystají setkat poprvé od roku 2016.

Při předchozích "normandských summitech" nalézali čas na bilaterální schůzku Putin i Zelenského předchůdce Petro Porošenko. Naposledy v roce 2016 takto spolu jednali asi 40 minut, připomněl Kommersant.

Označení "normandský formát" souvisí s faktem, že nejvyšší představitelé uvedených čtyř zemí o konfliktu na východě Ukrajiny poprvé jednali při oslavách výročí vylodění Spojenců v Normandii v červnu 2014.

Očekává se, že na pařížském summitu čtveřice státníků přijme dokument, ve kterém budou stanoveny kroky k dalšímu zmírnění konfliktu v Donbasu na východě Ukrajiny, kde si boje mezi proruskými separatisty a ukrajinskými vojsky od jara 2014 vyžádaly na 13 tisíc mrtvých. Návrh textu je podle Kommersantu už domluvený.

Kromě urovnání situace na východě Ukrajiny má Moskva i Kyjev další naléhavé problémy k řešení, a to především tranzit ruského plynu přes Ukrajinu po vypršení stávajícího kontraktu, neexistující přímé letecké spojení mezi oběma státy, jakož i vzájemné zákazy přeletů letadel. Podle zdrojů deníku by Zelenskyj na schůzce s Putinem také mohl dostat pozvánku do Moskvy na oslavy 75. výročí válečného vítězství v květnu 2020.