Putin podepsal zákony umožňující poslat do války obžalované

Ruský prezident Vladimir Putin dnes podepsal zákony umožňující obžalovaným, kteří se nechali zverbovat do války proti Ukrajině, uniknout soudu a odpovědnosti. Až dosud měli tuto možnost pouze odsouzení, poznamenal server Meduza. Dříve se v ruským médiích objevily odhady, že by ruskou armádu na Ukrajině mohlo posílit na 20.000 mužů obžalovaných z různých zločinů, připomněl list Ukrajinska pravda.

"Důsledky vstupu těchto zákonů v platnost spočívají v tom, že Rusové, kteří spáchali zločin, se mohou vyhnout vězení - pravda tím, že budou ve válce riskovat své zdraví a životy," napsal server BBC News na svém ruskojazyčném webu.

První zákon dovoluje uzavírat kontrakty s obžalovanými během soudního řízení, druhý umožňuje zastavit trestní stíhání a následně zbavit odpovědnosti, napsal list Kommersant na svém webu.

Až dosud do války proti Ukrajině verbovali v Rusku pouze vězně, kteří zpočátku dostávali milost po půl roce válčení, později jim jen nepodmíněný trest změnili na podmíněný. Po vstupu nových zákonů v platnost budou moci do války verbovat i ty, kteří dosud nebyli odsouzeni, dodala BBC.

Ruští poslanci schválili nové zákony 24. září, a to hned ve druhém a třetím čtení, o den později je následovali senátoři.

Server Važnyje istoriji ještě před Putinovým podpisem nových zákonů napsal, že podle zasvěcených zdrojů se v ruských vazebních věznicích už začali připravovat na splnění "vytyčených cílů", a to potvrdil i zdroj z ministerstva obrany, podle kterého se čeká, že dvě pětiny z přibližně 60.000 obžalovaných se podaří zverbovat do války. Mělo by jít o stovku lidí z každé vazební věznice, jichž je v Rusku 210. Do přesvědčování obžalovaných, aby se upsali do války, se mají zapojit také kriminalisté a vyšetřovatelé. Rozhodnutí vyslat do války i obžalované podle serveru nejspíše svědčí o tom, že vysychá příliv trestanců.