Putin s Trumpem si notovali. Američané "mají míč na své straně"

Na pondělním rusko-americkém summitu v Helsinkách panovala otevřená a pracovní atmosféra, jednání bylo úspěšné a užitečné. Na společné tiskové konferenci s prezidentem USA Donaldem Trumpem to prohlásil ruský prezident Vladimir Putin.

Všechny problémy podle Putina nebyly odstraněny a ne ve všech otázkách panuje shoda. Obě strany ale učinily první krok, řekl ruský prezident. Za důležité považuje zahájit dialog o rovnováze stavů jaderných zbraní.

Putin zdůraznil, že ruský stát se nikdy nevměšoval a nehodlá se vměšovat do vnitřních záležitostí USA, a to ani do voleb. Reagoval tak na vyšetřování údajného ruského vlivu na prezidentské volby v USA v roce 2016.

Putin ve čteném prohlášení uvedl, že Rusko předložilo americké straně konkrétní návrhy na kontrolu zbrojení a na posílení režimu nešíření jaderných zbraní. Tlumočil zároveň znepokojení Ruska nad rozhodnutím USA odstoupit od jaderné smlouvy s Íránem.

Ruský prezident soudí, že existují podmínky pro spolupráci s USA ohledně Sýrie, přičemž bezpečnost Izraele a mír na Golanských výšinách je třeba zaručit. Obě země mohou spolupracovat také při řešení humanitární krize v Sýrii. "Naši vojáci spolupracují (v Sýrii) docela dobře," poznamenal.

Kremelský šéf pochválil Trumpa za jeho jednání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Pokroku, který se týká Korejského poloostrova, bylo podle ruského prezidenta dosaženo "v mnohém díky osobnímu vkladu prezidenta Trumpa," který se rozhodl pro spolupráci, nikoli pro konfrontaci.

Ruský prezident konstatoval, že s jednáním s Trumpem je "vcelku spokojen". "Dobře jsme si popovídali a doufám, že jsme se začali vzájemně více chápat. Jsem mu za to vděčný," řekl Putin.

Trump doufá ve zlepšení vztahů

Vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem nikdy nebyly horší než v současné době, prohlásil americký prezident Donald Trump. Doufá nicméně, že to se po jeho jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem změnilo.

"Rusko a USA musí najít způsob, jak spolupracovat při řešení společných problémů," prohlásil rovněž před novináři Trump. Konstruktivní dialog podle něj otevírá cestu k míru. "Produktivní dialog mezi našimi zeměmi je dobrý pro USA, pro Rusko, ale i pro celý svět," dodal. S ruským vůdcem se shodli, že ve společných debatách budou pokračovat.

Ruské vměšování do amerických voleb

Trump na společné tiskové konferenci s Putinem poznamenal, že spolu hovořili mimo jiné o údajném ruském vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Šéf Bílého domu zdůraznil, že se s ruským prezidentm před těmito volbami neznal a že neexistovala žádná tajná dohoda o jeho předvolební kampani.

Nevidím důvod, proč by Rusko mělo zasahovat do prezidentských voleb v roce 2016, prohlásil americký prezident Donald Trump po jednání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Americké tajné služby přitom vměšování již dříve potvrdily. Cílem kampaně bylo podle nich podkopat demokratický proces v zemi a pošpinit demokratickou kandidátku na prezidenta Hillary Clintonovou.

Americký prezident na tiskové konferenci zopakoval, že během předvolební kampaně neexistovala žádná "tajná dohoda" mezi ním a ruskou vládou. Jak uvedl, vedl "čistou kampaň" a "snadno" porazil demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou. "Vedl jsem skvělou kampaň, a proto jsem prezidentem," dodal Trump.

Nad Trumpovými slovy se pozastavila například americká CNN. Jak uvedla v komentáři na svých webových stránkách, Trump stojící vedle Putina odmítl kritizovat ruského prezidenta za vměšování do voleb a naopak obrátil svou kritiku na ministerstvo spravedlnosti a FBI.

I Putin popřel zásah do prezidentských voleb

Ruský prezident Vladimir Putin se na tiskové konferenci v Helsinkách překvapivě obsáhle zabýval americkým obviněním, že Rusko se vměšovalo do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Zdůraznil přitom dřívější stanovisko Moskvy, že Rusko se žádného vměšování nedopustilo.

"Prezident Trump se znovu zmínil o tématu takzvaného ruského vměšování do volebních procesů ve Spojených státech. Musel jsem zopakovat, co jsem řekl už nejednou, a to i na schůzkách s prezidentem. Ruský stát se nikdy nevměšoval a nehodlá se vměšovat do amerických vnitřních záležitostí včetně volebního procesu," konstatoval Putin.

"Jmenujte mi jediný fakt, který hovoří o tajné dohodě (Trumpova volebního štábu s Ruskem) při prezidentských volbách. Jsou to úplné bláboly," prohlásil ruský prezident. Je prý třeba se opírat o fakta, nikoli o pověsti.

Trump dostal oficiální míč mistrovství

During their joint press conference, President Putin presented President Trump with a soccer ball. The United States will co-host the World Cup in 2026. pic.twitter.com/FlLsJe1xmc - The White House (@WhiteHouse) 16. července 2018

Putin také reagoval na Trumpovo prohlášení ohledně krize v Sýrii, v němž americký prezident svého ruského partnera upozornil, že při řešení situace v této zemi je "míč na straně Ruska". Putin opáčil, že pokud jde o míč, je teď naopak na straně Ameriky - a předal šéfovi Bílého domu míč s oficiálním znakem ruského šampionátu.

Trump během tiskové konference i při zahájení dnešního summitu Rusko opakovaně chválil za úspěch při pořádání mistrovství světa. Řekl, že semifinálové zápasy i finále mezi Francií a Chorvatskem v televizi sledoval. S míčem v rukou Putinovi řekl, že trofej odevzdá svému nejmladšímu synovi Barronovi.