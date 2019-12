Putin se obává masakru ze strany ukrajinských nacionalistů

Ruský prezident Vladimir Putin se obává, že by ukrajinští nacionalisté mohli na východě země spáchat "druhou Srebrenici", pokud by Kyjev bez dalších záruk získal kontrolu nad hranicí s Ruskem i v té části, kterou teď mají pod kontrolou proruští separatisté. Uvedla to agentura TASS.

Ve Srebrenici vojska bosenských Srbů pod velením generála Ratka Mladiče v červenci 1995 zmasakrovala zhruba 8 tisíc Muslimů, nyní zvaných Bosňáci.

"Ukrajinská strana po nás celou dobu požaduje, abychom jí umožnili uzavřít hranici vojsky. Já si ale představuji, co by se pak dělo. Srebrenica a konec," prohlásil Putin při jednání s členy svého poradního sboru pro lidská práva. Řekl to den poté, co v Paříži jednal o urovnání konfliktu na východě Ukrajiny s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

"Viděli jsme, jak prezident Zelenskyj vedl debaty s nacionalisty. Je jasné, kdo je silnější," skepticky poznamenal Putin. "A co se tam stane? Kdo ty nacionalisty zvládne, až vstoupí na tato (povstalecká) území bez udělení záruk lidem?" pokračoval ruský prezident.

Putin také řekl, že se Zelenským v Paříži jednal také o možném pronásledování lidí, kteří žijí na povstaleckých územích. Připomněl, že Kyjev dosud nepřijal zákon o amnestii pro vůdce separatistů, ačkoliv se k tomu zavázal v mírových dohodách uzavřených v únoru 2015 v Minsku.