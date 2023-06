Putin tvrdí, balistická raketa Sarmat budę Ruskem brzy nasazena

Rusko brzy nasadí do výzbroje balistické rakety Sarmat, které mohou nést jaderné hlavice. Podle agentury TASS to dnes řekl ruský prezident Vladimir Putin na setkání s absolventy vojenských univerzit, kterého se zúčastnil i ministr obrany Sergej Šojgu. Putin také prohlásil, že ukrajinská protiofenziva je v útlumu a že ukrajinské síly se potýkají s velkými ztrátami. Kyjev tvrdí, že jeho síly dál postupují a působí velké ztráty ruské straně.

"V blízké době budou první odpalovací zařízení komplexu Sarmat s novou raketou zařazeny do výzbroje," řekl Putin absolventům a zdůraznil, jak je pro Rusko významná jaderná triáda - výzbroj schopná vést úder ze země, ze vzduchu i z moře.

Raketu Sarmat Rusko poprvé odhalilo v roce 2018. Podle ruských médií má dolet kolem 18.000 kilometrů a je schopna nést několik jaderných hlavic. Každá může být namířena na jiný cíl. Nahradit má raketu R-36M Vojevoda.

Šéf Kremlu se také v odpovědi na otázku ruského novináře pokoušel snížit úspěchy ukrajinských sil, které nedávno přešly do protiofenzivy, a prohlásil, že Kyjev sám chápe, že proti Rusku nemá šanci.

"Ať už by to bylo sebevíc zvláštní, tak v danou chvíli pozorujeme určitý útlum," okomentoval ukrajinskou protiofenzivu Putin. Tvrdil, že sami Ukrajinci chápou, že nemají šanci tváří tvář "odvaze a hrdinství" ruských vojáků a že nyní se ukrajinské síly snaží obnovit bojeschopnost poté, co utrpěly vážné ztráty. Tvrzení o vzájemně způsobených ztrátách nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Kyjev ale tvrdí, že velké ztráty mají naopak Rusové, přestože jsou v početní převaze.

Kyjev kromě toho v posledních dvou týdnech oznámil osvobození území o rozloze přes 110 kilometrů čtverečních včetně osmi obcí a pravidelně informuje o dalším postupu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nicméně v rozhovoru s BBC připustil, že ukrajinský protiútok je pomalejší, než by bylo žádoucí. Podotkl ale, že protiofenziva není "hollywoodský film" a že v sázce jsou životy lidí. "Na bojišti budeme volit tu cestu, kterou považujeme za nejlepší," doplnil Zelenskyj.

Putin v projevu ke studentům také prohlásil, že ruští vojáci během invaze na Ukrajinu chrání ruský lid, "územní celistvost Ruska a jeho právo na rozvoj jako suverénní země". Nepoužil přitom výraz invaze, nýbrž "speciální vojenská operace".

K absolventům promluvil i Šojgu, který obvinil "kolektivní Západ", že proti Rusku vede "opravdovou válku", kdy jsou v sousedních státech Ruska vyprovokovány vojenské konflikty a nepokoje. Uvedl také, že ruská armáda učiní vše proto, aby posílila svrchovanost a bezpečnost své země. Ukrajina se Rusku, které ji napadlo loni v únoru, brání za finanční i materiální vojenské pomoci západních zemí.