Putin v úterý a ve středu navštíví Severní Koreu, pak pojede do Vietnamu

Ruský prezident Vladimir Putin navštíví v úterý a ve středu Severní Koreu, pak odcestuje do Vietnamu. Tam je očekáván ve středu a ve čtvrtek. Podle agentury Reuters to oznámil Kreml. Putinovu návštěvu Severní Koreje potvrdila také tamní oficiální tisková agentura KCNA. Podle poradce Kremlu Jurije Ušakova by představitelé zemí mohli podepsat dohodu o strategickém partnerství.

Do KLDR pozval Putina severokorejský vůdce Kim Čong-un, když byl loni v září na ruském Dálném východě. V Pchjongjangu ruský prezident nebyl od července 2000, kdy se setkal s otcem současného vůdce KLDR Kim Čong-ilem. Moskva v poslední době podniká kroky ke sbližování s politicky izolovanou diktaturou KLDR, od níž kromě jiného získala vojenské vybavení pro svou agresi vůči Ukrajině.

Náměstek amerického ministra zahraničí Kurt Campbell minulý týden prohlásil, že tyto dodávky mají "významný dopad na situaci na bojišti". Méně jasné podle Campbella je, co Rusko poskytuje Severní Koreji. Mohla by to být tvrdá měna, energie či kapacity, které KLDR umožňují rozvíjet jaderný a raketový program.

Tiskové agentury upozorňují, že jakékoli zbrojní obchody se Severní Koreou by znamenaly porušení řady rezolucí OSN, které Rusko jako stálý člen Rady bezpečnosti dříve schválilo.

Avizovaná dohoda o strategickém partnerství podle Ušakova počítá se spoluprací v oblasti mezinárodní politiky, ekonomiky a bezpečnosti. "Pokud bude podepsána, nahradí základní dokumenty, které byly podepsané v letech 1961, 2000 a 2001," řekl Ušakov podle agentury Interfax. "Bude v souladu se všemi základními principy mezinárodního práva, nebude mít konfrontační povahu, nebude namířena proti žádným zemím," prohlásil kremelský poradce.

Jihokorejský ministr obrany Sin Won-sik v březnu uvedl, že KLDR již poslala do Ruska 7000 kontejnerů naplněných municí a dalším vojenským vybavením. Na oplátku podle Sina obdržela více než 9000 ruských kontejnerů, zřejmě naplněných pomocí.

Podle jihokorejského portálu NK News, který se specializuje na dění v KLDR, existují náznaky, že Kim připravuje pro Putina okázalé přivítání. Analýza záběrů z komerčních satelitů ukazuje, že v metropoli Pchjongjangu by se mohla uskutečnit obří vojenská přehlídka. Podle Ušakova oba vůdci učiní po jednání prohlášení pro média.

Součástí delegace vedené Putinem bude mimo jiné ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, ministr obrany Andrej Belousov, místopředseda vlády Alexandr Novak nebo ministr zdravotnictví Michail Muraško, napsala agentura TASS, podle níž se do KLDR vypraví i další ruští činitelé a kupříkladu i šéf ruské kosmické agentury Roskosmos.

"Seznam zemí, které vítají Putina, nikdy nebyl kratší, ale pro Kim Čong-una je tahle návštěva vítězství," řekl Leif-Eric Easley, který vyučuje na univerzitě v Soulu. "Nejenže summit posílí postavení Severní Koreje mezi zeměmi, které stojí proti USA a jejich spojencům, posílí také postavení Kima na domácí scéně," dodal.