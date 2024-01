Ratifikace vstupu Švédska do NATO není naléhavou záležitostí, řekl to dnes šéf maďarského parlamentu László Kövér

Ratifikace vstupu Švédska do NATO není naléhavou záležitostí. Řekl to dnes podle agentury Reuters předseda maďarského parlamentu László Kövér z vládní pravicové strany Fidesz. Opoziční Maďarská socialistická strana naopak chce, aby se o rozšíření aliance o Švédsko hlasovalo na mimořádné schůzi parlamentu. Maďarsko je poslední alianční zemí, která ještě vstup Švédska do NATO neschválila, poté, co tak v úterý učinil turecký parlament. Ratifikaci má v Turecku formálně stvrdit svým podpisem ještě prezident Recep Tayyip Erdogan.

Švédský vstup do NATO vyžaduje souhlas všech 31 členských států NATO. Dosud byla za největší překážku v procesu pokládána Ankara, stejně jako předtím v případě rozšíření aliance o Finsko. Maďarský premiér Viktor Orbán, který má přátelské vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, ve středu na sociální síti X po telefonátu s šéfem Severoatlantické aliance Jensem Stoltenbergem znovu ujistil, že Maďarsko vstup Švédska do NATO podporuje a že poslance vyzve ke schválení švédského vstupu při nejbližší příležitosti.

Maďarský parlament aktuálně nezasedá. Socialisté ale tento týden oznámili, že budou usilovat o svolání mimořádné schůze. "Nemám pochyb, že jedna z opozičních stran, která šla soustavně proti maďarským zájmům, bude volat po (mimořádné) schůzi, ale pravděpodobně neuspějí," řekl Kövér zpravodajskému serveru index.hu. "Necítím žádnou zvláštní naléhavost. Kromě toho si nemyslím, že nastala mimořádná situace," dodal zakládající člen Fidesz. Šéf parlamentu dodal, že on osobně přistoupení Švédska k NATO nepodporuje.

Vstup Švédska do aliance blokovalo Turecko zejména kvůli výhradám vůči tomu, jak Stockholm postupuje proti organizacím, které Ankara považuje za teroristické.

Švédsko podalo žádost o vstup do aliance společně s Finskem v květnu 2022 v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Finsko se stalo členem NATO na začátku loňského dubna.

Švédský ministr zahraničí Tobias Billström připomněl Maďarsku jeho dřívější slib, že nebude poslední zemí, která bude ratifikovat švédský vstup do NATO. "Předpokládám, že si je maďarská strana vědoma slibu, který dala okolnímu světu. Že byste neměli být poslední, kdo Švédsko ratifikuje," vzkázal Maďarům Billström, kterého dnes cituje deník Aftonbladet.

Také Stoltenberg ve středu Budapešť vyzval k urychlené ratifikaci. "Těším se na ratifikaci hned, jak se maďarský parlament sejde," sdělil na sociální síti X.