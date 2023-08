Řečtí hasiči stále bojují s požáry, dnes do Alexandrupoli dorazil český hasičský tým

Pozemní tým českých hasičů dnes ráno dorazil k městu Alexandrupoli, kde se zapojí do boje s lesními požáry v Řecku. Češi nyní čerpají vodu a pohonné hmoty, nasazeni budou přímo v okolí Alexandrupoli, uvedla mluvčí českých hasičů Martina Götzová. V Řecku dál hoří v několika oblastech, v Aténách a dalších regionech je silně cítit štiplavý kouř a zápach spálené vegetace. Řecké úřady uvedly, že utichl silný vítr, což by mohlo usnadnit boj s požáry, uvedla agentura DPA.

Šestým dnem hoří u velkého přístavního města Alexandrupoli u tureckých hranic. Linie boje s požáry má asi 40 kilometrů a oheň se dál šíří západním směrem. Hrozí, že by se mohl spojit s požárem v pohoří Rodopy, uvedla řecká veřejnoprávní stanice ERT. Na místě pomáhají či pomáhat začnou hasiči z několika zemí Evropské unie, včetně těch z Česka nebo Německa.

"Pozemní tým hasičů, který mířil do oblasti Alexandrupoli, dorazil ráno na místo. Nyní probíhá tankování pohonných hmot a doplňování vody do cisteren od místních hasičů, seřazuje se technika a upřesňuje se místo našeho ubytování a nasazení. Stejně tak pozemní podpora modulu leteckého hašení už dorazila do cíle nedaleko Atén. Připojila se k týmu pilotů a leteckých záchranářů s vrtulníkem Black Hawk, i v tomto případě čekáme na upřesnění nasazení," uvedla Götzová.

Vrtulník českých hasičů do Řecka odletěl ve středu, už v úterý se na cestu vydala i kolona 33 kusů hasičské a záchranářské techniky, kterou provázelo 64 profesionálů.

Plocha zasažena ohněm v Alexandrupoli je více než 10.000 hektarů, tedy asi desetkrát větší, než jakou zasáhl loni požár v Českém Švýcarsku, uvedli na sociální síti X, bývalém Twitteru, čeští hasiči. Celkově je v Řecku nyní aktivní plocha požárů kolem 62.000 hektarů. Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) zveřejnila záběry, na nichž je dým nad řeckými požáry viditelný z vesmíru.

Hasiči dál svádí boj s ohněm v parku Parnitha severně od Atén, který v noci na dnešek zesílil. Oheň sestoupil ze zalesněných kopců až na vzdálenost 100 až 200 metrů od hlavní třídy s obchody, restauracemi a lanovkou vedoucí do hor. Nad ránem dostali místní obyvatelé výstrahu formou textové zprávy, aby byli připraveni na případnou evakuaci. Na místě zasahuje 260 hasičů a 77 vozidel, uvedla ERT.

Na řeckém ostrově Kefalonia ve středu obvinili hasiče ze žhářství. Muž se přiznal, že v posledních letech na ostrově založil celkem šest požárů. Soud mu dal čas do pátku na přípravu obhajoby. Vedení profesionálních hasičů pro podezřelého v případě prokázání viny žádá "exemplární trest, aby se již neopakoval tento nepřijatelný fenomén, který ničí pověst instituce (hasičů)", uvedl server Kathimerini.