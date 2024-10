Referendum v Moldavsku bylo klidné, kampaň tichá, míní česká šéfka pozorovatelů

Prezidentské volby i referendum v Moldavsku o budoucnosti země v Evropské unii byly profesionálně zvládnuté a klidné, bez nepokojů a viditelných snah o ovlivňování, sdělila ČTK česká poslankyně Lucie Potůčková (STAN), která v Moldavsku jako zvláštní koordinátorka vedla pozorovatelskou misi Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Klidná, tichá a nečekaně málo viditelná byla také kampaň, která volbám předcházela, uvedla Potůčková. Těsný výsledek referenda připisuje ruské propagandě.

Moldavané v referendu rozhodli o ústavním zakotvení budoucnosti své země v EU, uvedla proevropská prezidentka Maia Sanduová. Po sečtení všech hlasů se v referendu pro úpravu ústavy vyslovilo 50,46 procenta voličů. V souběžném prvním kole prezidentských voleb získala Sanduová nejvíce hlasů, ne však nadpoloviční většinu. Za dva týdny se bude konat druhé kolo hlasování.

"Konstatovali jsme, že samotný volební den, finále volebního procesu, probíhalo velmi profesionálně a naprosto klidně a v pořádku. (Nestaly se) žádné incidenty, že by někde docházelo k viditelnému uplácení nebo že by se shromažďovaly větší skupinky, které by voliče přesvědčovaly, nebo nepokoje. To jsme vůbec nezaznamenali," uvedla Potůčková.

Kampaň celkově byla klidná a velice tichá, na české poměry málo viditelná. Chyběly billboardy, na které jsou zvyklí lidé v Česku, kampaň se nejspíš odehrávala mnohem více na sociálních sítích, soudí Potůčková.

První částečné výsledky naznačovaly prohru proevropského tábora v referendu, pak se ale výsledek otočil.

"Bylo to velmi vyrovnané. Velmi nás to překvapilo, protože kampaň pořádalo 13 politických subjektů a z toho 11 dělalo kampaň pro změnu ústavy ve prospěch vstupu do EU, zatímco pouze dva byly proti. Přesto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Je tedy jasný dopad ruské propagandy, která byla velmi silná," upozornila Potůčková. Dodala, že konkrétními případy už se zabývá policie a ve své zprávě je dokumentuje i mise OBSE.

Česká poslankyně uvádí jako zajímavost, že 88 procent členů volebních komisí tvořily ženy a šéfka volební komise je také žena. Složení komisí se podle Potůčkové promítlo do přátelské atmosféry ve volebních místnostech.

"V Moldavsku se poprvé mohlo hlasovat pomocí korespondenční volby, byla schválena a zavedena teprve před půl rokem. Moldavská diaspora v zahraničí je skoro jeden milion lidí a odhlasovalo asi 250.000 z nich, ale pouhých 1700 lidí se předregistrovalo ke korespondenční volbě a hlasovací sadu vrátilo jen asi 1300 z nich. Je to naprosto marginální číslo," říká o tomto typu hlasování Potůčková.

Podle Potůčkové bylo očekávatelné, že diaspora bude hlasovat proevropsky. Do ciziny totiž z chudé země odešli zejména mladí lidé hledající práci.

Mise měla 300 pozorovatelů a každý z nich navštívil deset až 15 volebních místností, včetně místností za Dněstrem. Z bezpečnostních důvodů nikdo nebyl v Podněstří, mise přesto na velikost země, kde volilo 1,5 milionu lidí, byla podle Potůčkové velmi početná. Českou poslankyní vedená mise vypracovala 26stránkovou předběžnou závěrečnou zprávu, kterou dnes zveřejnila OBSE.