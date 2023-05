Republikáni v Nebrazce omezují potraty a transgender osoby

Republikánští zákonodárci v americkém státě Nebraska jediným návrhem zakročili proti přístupu ke dvěma druhům zdravotní péče, když v pátek současně schválili zákaz potratů po 12. týdnu těhotenství a restrikce na procedury pomáhající mladým transgenderovým osobám. Informovala o tom v noci na dnešek americká média, podle nichž přijímání návrhu provázely bouřlivé debaty a protesty.

Republikánský guvernér Nebrasky Jim Pillen návrh prakticky jistě podepíše. Opět se tak rozšiřuje skupina států, které v návaznosti na loňské rozhodnutí amerického nejvyššího soudu zrušit ústavní právo na potrat přistoupily k omezení možnosti ukončit těhotenství.

Podle agentury AP zároveň nejméně 17 států zavedlo zákony omezující nebo zakazující možnost poskytovat nezletilým péči, která pomáhá trans lidem s přechodem k pohlaví, se kterým se ztotožňují. Republikáni tuto péči prezentují jako experimentální a nebezpečnou, jakkoli má podporu předních lékařských organizací. Ty společně s aktivistickými skupinami varují, že restrikce na hormonální terapie či chirurgické zákroky přispívají k útlaku trans dívek a chlapců a ohrožují jejich duševní zdraví.

Návrh schválený v Nebrasce je v obou otázkách mírnější než zákony přijaté v řadě dalších států. Umělé přerušení těhotenství zakazuje od jeho 12. týdne a obsahuje výjimky pro oběti znásilnění a pro případy, kdy hrozí smrt matky. Co se týče "gender potvrzující" péče, zakazuje u pacientů do 19 let pouze chirurgické zákroky. Ty jsou u neplnoletých relativně vzácné. U běžněji používaných hormonů či léků na "blokování puberty" vyzývá zdravotnického činitele jmenovaného guvernérem, aby sestavil kritéria pro jejich předepisování.

Členové republikánské většiny podle listu The New York Times původně prosazovali přísnější opatření, ta ale prošla úpravami s cílem zajistit dostatečnou podporu v parlamentu. Obě otázky pak byly spojené do jediného návrhu, když v důsledku neustálých obstrukcí členů Demokratické strany zastáncům restrikcí docházel čas na jejich schválení před koncem legislativní schůze.

AP uvádí, že postup vyvolal takové pobouření, že zákonodárci na obou stranách prohlašovali, že v budoucnu spolu nebudou schopni pracovat. Zastánci návrhu povolali do parlamentu "viditelně nemocného" kolegu, aby měli dost hlasů na ukončení obstrukcí. Páteční rozprava v parlamentu pak byla nakrátko přerušena, když protestující na tribuně začali vulgárně okřikovat republikány a házet předměty připomínající krvavé tampony.

Oponenti nových restrikcí slíbili, že je napadnou u soudu, podobně jako se děje u zákonů proti potratům a péči pro transgenderové obyvatele v jiných státech.