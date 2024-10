Reuters: Moskva chce po aerolinkách ze Střední Asie, aby nabídly služby v Rusku

Rusko čelí kvůli sankcím nedostatku letadel, což mu znemožňuje zajistit v plném rozsahu služby na domácím trhu. Moskva se proto obrací na letecké společnosti ze zemí ve Střední Asii, aby v Rusku pomohly zajistit v Rusku vnitrostátní lety, a uspokojit tak rostoucí poptávku po cestování letadlem. Uvedla to dnes agentura Reuters. Moskva se v této souvislosti obrátila na vlády několika zemí, včetně Kazachstánu.

Západní sankce jsou reakcí na ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu. Ruské aerolinky používají mnoho západních letadel dodaných ještě před únorem 2022, kdy válka na Ukrajině začala. Sankce brání ruským aerolinkám v přístupu k originálním náhradním dílům, zatímco domácí výroba potřebuje čas, než se plně rozvine.

Ministr dopravy Roman Starovojt podle ruských tiskových agentur minulý týden řekl, že Rusko jedná se spřátelenými zeměmi o zahraničních leteckých společnostech, které by zajistily vnitrostátní lety. Za spřátelené země Moskva označuje ty státy, které se kvůli válce na Ukrajině nepostavily proti Rusku. Vedle Kazachstánu Moskva oslovila například Uzbekistán, který návrh zvažuje, řekl agentuře Reuters zdroj z uzbecké vlády.

"Ruská strana v této věci do dneška neobdržela žádnou oficiální žádost," uvedlo kazachstánské ministerstvo dopravy. Úřady v Tádžikistánu a v Kyrgyzstánu rovněž uvedly, že neobdržely žádné oficiální žádosti. Uzbecké ministerstvo dopravy na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo.

Arťom Žavoronkov z ruské právnické firmy Nordic Star uvedl, že středoasijské aerolinky pravděpodobně nebudou chtít riskovat. Pokud by totiž začaly vnitrostátní lety v Rusku provozovat, mohlo by to vést k tomu, že by následně čelily západním sankcím. "Je to vážné riziko. Velké společnosti ze sousedních zemí budou jen stěží připraveny to přijmout," řekl Žavoronkov.

Ruské aerolinky v roce 2022 přepravily 94,7 milionu lidí, což byl meziroční pokles o 14,7 procenta. Velká část Evropy totiž ruským leteckým společnostem uzavřela svůj vzdušný prostor. Loni se počet přepravených cestujících zvýšil o 11,3 procenta a vývoj v letošním roce podle záznamů úřadu pro civilní letectví Rosaviacija naznačuje další růst.

Moskva plánuje do roku 2030 zajistit ruským aerolinkám až 1000 letadel domácí výroby, ačkoliv zahájení výroby se neustále odkládá. Šéf státního konglomerátu Rostěch Sergej Čemezov dnes v parlamentu řekl, že sériová výroba letounů MS-21 začne v roce 2025 a sériová výroba letadel Superjet New v roce 2026. Rostěch na trzích mimo Rusko vystupuje pod značkou Rostec.

Ruská pravidla v současnosti umožňují zahraničním aerolinkám létat pouze mezi ruskými městy a letišti v zahraničí. Zdroj z odvětví letecké dopravy uvedl, že zahraniční letecké společnosti mohou mít potíže se získáním souhlasu od pronajímatelů a pojistitelů, i když budou dosavadní pravidla aktualizována. Ministerstvo dopravy Kazachstánu uvedlo, že se soustředí na uspokojení rostoucí poptávky na domácím trhu, kde osobní letecká doprava proti loňsku vykazuje nárůst o 15 procent.