Někteří to dělají pro peníze, někteří pro vlast. Jiní prostě proto, že "nemají, co jiného by dělali". Neznámý počet lidí bez domova z různých důvodů podepsal smlouvu s ruskou armádou, aby šli bojovat na Ukrajinu. Děje se to v době, kdy se Moskva snaží vyhnout další vlně mobilizace, což je pro ni krajně citlivá věc, a kdy ruská armáda i kvůli ukrajinskému vpádu do Kurské oblasti potřebuje další vojáky, píše Rádio Svobodná Evropa/ Rádio Svoboda (RFE/RL) na svých internetových stránkách.

Podle ruského ministerstva obrany za letošek smlouvu s armádou podepsalo asi 190.000 mužů. Rusko nastavilo příhodné podmínky pro lidi podezřelé ze zločinů nebo pro odsouzené, kteří se dobrovolně přihlásí do války. K tomu podle zdrojů RFE/RL úřady aktivně vyhledávají nové vojáky v centrech pro lidi bez domova na Sibiři a Dálném východě.

Zprávy o tom, že policie a armáda se zaměřuje na muže v útočištích pro bezdomovce, se objevovaly v zahraničních a ruských nezávislých médiích už během částečné mobilizace v září 2022. A od té doby se to sporadicky děje dál. Dobrovolnice z ubytovny na předměstí Angarsku, průmyslového města v Irkutské oblasti, vypověděla, že loni náboráři přicházeli prakticky každý měsíc s letáky vyzývajícími lidi, aby podepsali smlouvu s armádou. "Samozřejmě se ti blázni nechali nalákat penězi," řekla o klientech ubytovny.

Podle letáku zveřejněného na internetových stránkách správy jedné z vesnic v Irkutské oblasti armáda zdravým dospělým mužům nabízí jednorázový náborový příspěvek 400.000 rublů (asi 100.000 korun) a měsíční plat 210.000 rublů a další benefity. Za prodloužení jednoleté smlouvy mají vojáci nárok na dalších 195.000 rublů. Pokud armáda smlouvu dodrží, lze za rok získat 2,9 milionu rublů, což je více než 72krát více oproti mediánové mzdě z roku 2022, jak ji uvádí ruský statistický úřad. Nabídka navíc zahrnuje "možnost vyřešit problémy s bydlením" a "zajištěné zaměstnání po konci kontraktu".

Dva klienti velkého střediska pro bezdomovce v Irkutské oblasti nedávno jeho zakladateli řekli, že podepsali smlouvu s armádou, protože potřebovali peníze "na vyřešení problémů s bydlením" poté, co je manželky kvůli nadměrnému pití alkoholu vyhodily z domova. Doufají prý, že díky válce získají hypotéku a budou si moci pořídit vlastní domov.

Dobrovolnice z centra v Angarsku ale říká, že lidé bez domova, kteří se obvykle potýkají s nějakou závislostí, "plně nechápou, že si zahrávají se smrtí". Podle ní si myslí, že je možné se z války vrátit. "A nedochází jim, že kromě těch chlapů, kteří podepsali smlouvy na půl roku hned v roce 2022, se nikdo živý nevrátil," dodává.

Jedna z dobrovolnic pomáhajících lidem bez domova řekla, že z 50 mužů, kteří z centra zmizeli od léta 2022, často pravděpodobně do války, se vrátili jen dva a oba bez peněz.

Dobrovolník v jiné ubytovně na předměstí Angarsku vzpomíná, jak se jim ozval bývalý klient a vyprávěl, že jediným, kdo z jejich jednotky čítající 50 mužů přežil, byl on a ještě jeden voják. Vyprávěl, že když odmítl posloužit jako ´kanónenfutr´, poslali ho za trest do díry, improvizovaného vězení pro vojáky ve sklepích nebo prohlubních v zemi.

Nikdo z dobrovolníků, se kterými novináři RFE/RL mluvili, nevěděl o žádném případu, kdy by člověk bez domova po návratu z Ukrajiny vedl "normální" život nebo použil peníze vydělané v bojích k zajištění střechy nad hlavou. Zakladatel irkutského centra ví o případu muže bez domova, alkoholika, který smlouvu podepsal v roce 2023, půl roku bojoval na Ukrajině, dostal vyznamenání za záchranu životů, ale nedávno se do centra vrátil. Válka tohoto muže "opravdu změnila", jeho životní situaci však nezlepšila. "Hodně pil a peníze, které si z války přinesl, promrhal," řekl zakladatel centra.

Ačkoliv různé nevládní organizace pomáhají veteránům v návratu k životu "v civilu", žádné programy, které by se zaměřovaly na vojáky bez domova vracející se z Ukrajiny, neexistují.

Zakladatel střediska v Irkutsku se domnívá, že během dvou prvních let války muži bez domova podepisovali smlouvy s armádou často proto, aby si vylepšili postavení ve společnosti. Kromě toho, že jim šlo o peníze, někteří chtěli "bránit vlast" a jiní do války šli proto, že jim chyběl životní cíl, tvrdí tento muž. Dodává, že nyní pochopili, že služba na Ukrajině nevede k tomu, že by si získali "nějaký zvláštní respekt".

Starosta města Železnogorsk-Ilimskij v Irkutské oblasti Pavel Berezovskij ve videu zveřejněném v červenci na telegramu popřel, že by nějací lidé bez domova z regionu bojovali na Ukrajině. "Někteří tvrdí, že byli ve válce, aby jich ostatním bylo líto," tvrdil.

Dále na severovýchod v Sašské autonomní republice úřady nábor do armády využívaly jako jedno z opatření s cílem dostat bezdomovce z ulic Jakutsku, informoval server SakhaDay. Město bylo koncem června dějištěm mezinárodního sportovního turnaje Děti Asie. Na dobročinné akci pro bezdomovce a další sociálně znevýhodněné lidi sašská ombudsmanka Sardana Gurjevová vyzvala účastníky, aby následovali příkladu 19 mužů bez domova, kteří v roce 2023 podepsali kontrakt s armádou pro válku na Ukrajině. "Jste vlastenci," řekla podle SakhaDay skupině mužů bez domova v květnu na akci s názvem Změň svůj život. "Jak můžete odmítnout pomoci své zemi v situaci, kdy to potřebuje?" naléhala.