Ricciardo skončil v týmu F1 Racing Bulls, nahradí ho Lawson

Australský pilot formule 1 Daniel Ricciardo skončil v týmu Racing Bulls. Do konce sezony ho v kokpitu sesterské stáje mistrovského Red Bullu nahradí Novozélanďan Liam Lawson. Vedení týmu to oznámilo na sociálních sítích. Pro pětatřicetiletého Ricciarda to může znamenat konec kariéry v F1.

"Všichni v týmu bychom chtěli Danielovi poděkovat za jeho práci v posledních dvou sezonách, které s námi strávil. Je to opravdový gentleman na trati i mimo ni, který nikdy neztratil úsměv. Bude nám chybět, ale vždy bude mít v rodině Red Bullu zvláštní místo," řekl šéf týmu Laurent Mekies.

O Ricciardově konci se spekulovalo už minulý týden před Velkou cenou Singapuru. Rodák z Perthu závod dokončil na 18. místě, v závěru ale zajel nejrychlejší kolo. Po dojezdu neskrýval emoce.

Vedle týmu Racing Bulls (dříve AlphaTauri) působil Ricciardo také v McLarenu, Renaultu a hlavně Red Bullu. V jeho barvách obsadil v letech 2014 a 2016 třetí místo v konečném pořadí mistrovství světa. Na kontě má celkem 257 startů, osm vítězství a 32 pódiových umístění. V letošní sezoně získal jen 12 bodů.

"Tenhle sport jsem miloval celým svým srdcem. Je to divoká a úžasná cesta. Vždy to bude mít své vrcholy a pády, ale byla to zábava a neměnil bych," uvedl Ricciardo.

O třináct let mladší Lawson je rezervním jezdcem Red Bullu od roku 2022. Vloni nahradil Ricciarda v pěti závodech, když si Australan zlomil při nehodě v tréninku na Velkou cenu Nizozemska zápěstí. "Liam náš tým už dobře zná. V minulé sezoně za nás také jezdil a poradil si se všemi složitými záležitostmi. Bude to tedy pro něj přirozený přechod," doplnil Mekies.