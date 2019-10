Rok na americké střední: Z východního Slovenska na západ Spojených států

Prožít poslední rok na střední škole prožít ve Spojených státech. Radovanu Kubovičovi se to poštěstilo. Vydal se do Kirklandu, malém městečku ve státě Washington. A jaká to je podle něj zkušenost? "Můj středoškolský život podobal těm ve filmu," říká devatenáctiletý student.

Inspirací v cestě za oceán byl jeho starší bratr. Ten se před lety také rozhodl odjet do USA. Od té doby byla tato cesta snem i pro Radovana. Celý proces vyřizování začal kolem Vánoc, v prosinci 2016. Rozhodl jsem se pro Student Agency, protože jsme v minulosti měli ne příliš příjemné zkušenosti s jinými agenturami. Všechno šlo hladce, i díky tomu teď moji rodiče domlouvají úplně stejný pobyt i pro moji sestru," upozorňuje Kubovič.



Popularita "highschool pobytů" v posledních letech raketově roste. "Sice jsou finančně náročnější, než třeba desetidenní pobyt někde v Evropě, zkušenosti, které si studenti ale přivezou, jsou k nezaplacení. Zároveň víme, že velká část absolventů takového programu později míří i na zahraniční vysoké školy," uvádí obchodní ředitel oddělení jazykových a pracovních pobytů Student Agency Peter Janičina.

Hostitelská rodina

Student byl spokojený i v hostitelské rodině, která milovala sport jako on sám. Nikdy se s ní nenudil a i ona učinila jeho rok nezapomenutelným. Podobně to ale Kubovič měl i se svými spolužáky. "Chodil jsem na jednu z těch větších škol, kterou navštěvuje asi 1500 studentů. První dni pro mě byli stresující, ale díky ochotě mých skvělých kamarádů se můj středoškolský život podobal těm ve filmu. Celkově se mi hodně zalíbil jejich školský systém," říká a přiznává, že studium v USA je jednodušší než na Slovensku. Student si totiž může sám vybrat náročnost studia. Buď si vybere normální klasické hodiny, nebo si zvolí ty pokročilejší.

Pobyt je dlouhý, student je sám v cizí zemi, bydlí v hostitelské rodině. "Ačkoliv to může znít jako samé nevýhody, jsou to naopak největší plusy. Navíc jazyková zdatnost studentů se během jednoho jediného roku posune úplně na jinou úroveň. Protože jsou sami v cizím prostředí, aklimatizují se většinou na tolik, že i přemýšlí v cizím jazyce," doplňuje další hledisko obchodní ředitel oddělení jazykových a pracovních pobytů Student Agency.

Středobodem studia na americké střední škole je sport, kterého je tam opravdu velký výběr. "Já v zimě vyzkoušel plavání. Trénink byl každý den, což se mi jako sportovnímu nadšenci zalíbilo. Účastníte se i závodů. Američani berou sport na střední na klubové úrovni a je to pro ně vážná věc, mnoho mladých si pak může vybudovat sportovní kariéru právě díky výsledkům ze střední," upozorňuje Kubovič, který se narodil v Košicích.



Americký fotbal

Na jeho střední škole byl samozřejmě nejpopulárnější americký fotbal, kterým žili všichni na škole. Každý zápas přišlo tým podpořit nejméně 500 studentů. Bylo pro něj úžasné vidět rivalitu mezi jednotlivými školami, ale také soudržnost uvnitř škol. "Bohužel mě ani jeden americký sport nenadchnul tolik, abych se mu reálně začal věnovat. Raději jsem se šel podívat jako divák," uvedl mladík, který se od mala věnuje fotbalu a florbalu.



Kromě zeleného státu Washingtonu navštívil v Americe i další místa. A nebylo jich málo. "Za celých 10 měsíců v USA jsem měl možnost procestovat vícero koutů této krásné země jako například San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Vancouver, Chicago, Detroit, New York, dodává muž, který se během svého volného času věnuje focení a natáčení videí.