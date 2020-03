Rozvědky varovaly Trumpa před koronavirem již začátkem roku

Americké zpravodajské služby varovaly politiky před globálními riziky plynoucími z šíření koronaviru již v lednu a únoru. Prezident Donald Trump a zákonodárci však záležitost zlehčovali a nepřijali včas opatření, jež by mohla šíření nákazy zpomalit. Podle listu The Washington Post (WP) to uvedli nejmenovaní činitelé seznámení se zprávami amerických tajných služeb.

"Donald Trump to možná nečekal, ale hodně jiných lidí ve vládě ano - nedokázali ho však přesvědčit, aby ohledně toho něco udělal," řekl činitel WP. "Systém blikal červeně," dodal.

Americké rozvědky v prvních týdnech po vypuknutí nákazy v Číně sice nepředpovídaly, že by virus mohl dorazit i do USA. Varovaly však, že Peking zřejmě neuvádí úplné informace o rozsahu a nebezpečích plynoucích z epidemie, což představuje bezpečnostní riziko.

Podle zdrojů WP se snažili činitelé v Bílém domě s Trumpem o nebezpečích viru hovořit na přelomu ledna a února, prezident však diskuze odmítal a tvrdil, že virus Spojené státy nezasáhne. Již začátkem února někteří členové administrativy na interních poradách varovali, že země nemá dostatek testů, pomocí nichž by mohla mapovat rozsah epidemie, a že koronavirus bude zřejmě dominovat společenskému dění v několika dalších měsících a mohl by ovlivnit i nadcházející prezidentské volby.

Věřil čínským představitelům

"Myslím, že to dopadne dobře," řekl Trump 19. února. "Myslím, že až bude duben, v teplejším počasí, že to má na to velice negativní vliv, na tento typ viru," prohlásil Trump.

Trumpovo tvrzení se podle WP zřejmě opíralo z velké části o sdělení čínského prezidenta Si Ťin-Pchinga, jemuž Trump věřil, že mu poskytuje pravdivé a úplné informace o šíření viru v Číně. Tajné služby přitom opakovaně tvrdily, že čínští představitelé nejsou ohledně pravých rozměrů epidemie v Číně upřímní.

Trump epidemii zlehčoval ještě v době, kdy se objevily první případy v USA. Svůj tón změnil až ve chvíli, kdy se začaly propadat americké akciové trhy a členové jeho krizového štábu mu ukázali statistické modely vývoje epidemie v jiných zemích. V tu chvíli však naznačovalo propuknutí epidemie zásadních rozměrů již mnoho ukazatelů.

"Prezident Trump podnikl historické, agresivní opatření na ochranu zdraví, majetku a bezpečí amerického lidu - a učinil tak, zatímco se média a demokraté rozhodli soustředit jen na stupidní politiku kolem falešné nelegitimní ústavní žaloby," prohlásil v reakci na zprávu WP mluvčí Bílého domu Hogan Gidley s odkazem na proces ústavní žaloby, který formálně skončil začátkem února. Rozvědky zprávu nekomentovaly.