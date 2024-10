Rus, odsouzený za spálení koránu, bude znovu souzen za vlastizradu

Rus, odsouzený za spálení koránu, půjde znovu před soud. Dvacetiletý Nikita Žuravel je nyní obviněn z vlastizrady, protože podle prokuratury předával ukrajinské tajné službě SBU utajované informace, uvedl dnes na svém webu ruský list Kommersant. Obviněnému podle prokuratury hrozí až 20 let za mřížemi. Odsouzen však může být až na doživotí, napsal server Meduza. Žuravelův případ se stal všeobecně známým především poté, co jej po předání do Čečenska ve věznici brutálně zbil patnáctiletý syn místního vládce Ramzana Kadyrova, který byl vzápětí vyznamenán. Vězně se ruské úřady nezastaly, Kreml se odmítl vyjádřit.

Žuravel byl odsouzen letos v únoru ke 3,5 roku za mřížemi. Korán sice spálil ve Volgogradu, souzen byl však v muslimském Čečensku. Soud v Grozném jej uznal vinným z urážky věřících a výtržnosti spáchané z náboženské nenávisti.

Prokuratura Volgogradské oblasti nyní tvrdí, že Žuravel loni, ještě jako obyvatel Volgogradu, poslal ukrajinské SBU video s informacemi o vojenských přesunech. Mimo jiné natočil vlak převážející vojenskou techniku či přelétající stíhačky, anebo poskytl údaje o pohybu služebního vozu jedné vojenské jednotky. Případ prokuratura předala oblastnímu soudu ve Volgogradu.

Žuravel se narodil v Sevastopolu ještě před ruskou anexí Krymu. Ve Volgogradu studoval a přivydělával si prací při rozvážce jídla. Zatkli jej loni v květnu. Podle vyšetřovatelů na pokyn SBU a za odměnu 10.000 rublů (asi 2400 Kč) spálil korán u mešity ve Volgogradu a následně videonahrávku předal pracovníkovi ukrajinské rozvědky. Vyšetřování případu bylo na osobní pokyn šéfa ruské kriminální ústředny Alexandra Bastrykina předáno do Čečenska, kam byl obviněný přepraven.

Ramzan Kadyrov později zveřejnil video, na němž je vidět, jak jeho patnáctiletý syn bije a kope zadrženého Rusa ve vazební věznici. Kadyrov prohlásil, že je na syna hrdý. Adam Kadyrov byl následně vyznamenán šesti řády, včetně titulu Hrdiny Čečenska, a obdržel hodnost velitele Kadyrovovy osobní stráže, poznamenal server Meduza. Čečensko je dlouhodobě kritizováno za porušování lidských práv. Bastrykin předání obviněného čečenským úřadům vysvětlil údajnými "četnými žádostmi obyvatel Čečenska". Podle právníků toto rozhodnutí postrádalo jakoukoliv zákonnou oporu, napsala Meduza.