Ruská komunistická strana nominovala do prezidentských voleb Nikolaje Charitinova

Sjezd ruské komunistické strany dnes nominoval jako kandidáta do březnových prezidentských voleb veterána ruské politiky, poslance Nikolaje Charitonova. Ústřední volební komise registruje již tři desítky uchazečů, kteří by chtěli kandidovat na hlavu státu. Kvůli žádnému z nich se však podle komentátorů nemusí znepokojovat Vladimir Putin, který se uchází o další šestiletý mandát v Kremlu. Hlasování v prezidentských volbách poprvé potrvá tři dny, od 15. do 17. března příštího roku.

Charitonov byl navržený sjezdu jako jediný kandidát. Podle poslance Denise Parfjonova má představovat "alternativu ke stávajícímu liberálně oligarchickému kurzu režimu", napsal list Kommersant na svém webu. Připomněl, že minulý týden sjezd další parlamentní strany, Liberálně demokratické strany Ruska (LDPR), nominoval na prezidentské kandidáta předsedu strany Leonida Sluckého.

Charitonov na prezidenta kandidoval v roce 2004, kdy skončil druhý s podporou necelých 14 procent voličů. Tehdy byl poprvé znovuzvolen Putin

Formálně jsou ruští komunisté jednou z opozičních stran, ale ve skutečnosti podporují Kreml, poznamenala agentura AFP.

"Naším úkolem je během volební kampaně semknout lid, abychom dosáhli vítězství na všech frontách," prohlásil Charitonov před novináři v narážce na válku Ruska proti Ukrajině. Na poslance po ruské invazi uvalily sankce Spojené státy, Evropská unie a Kanada.

Pětasedmdesátiletý Charitonov zasedá jako poslanec ve Státní dumě, dolní komoře ruského parlamentu, od roku 1993, zabývá se hlavně zemědělskými otázkami. Patřil k zakladatelům Agrární strany, než v roce 2008 přestoupil ke komunistům.

Patřil k přívržencům nápadu obnovit sochu zakladatele sovětské tajné policie Felixe Dzeržinského v Moskvě a v roce 2000 mu tehdejší šéf tajné služby FSB, nástupkyně KGB, Nikolaj Patrušev, udělil hodnost plukovníka státní bezpečnosti, dodal Kommersant.

Charitonov chtěl v roce 2020, před květnovou přehlídkou v Moskvě k 75. výročí vítězství v druhé světové válce, vyvěsit na Rudém náměstí portrét diktátora Josifa Stalina.