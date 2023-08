Ruská válečná loď varovně střílela po nákladní lodi z důvodu inspekce

Ruská válečná loď dnes vyslala výstražné výstřely k nákladní lodi plující k ukrajinskému pobřeží pod vlajkou Palau v jihozápadní části Černého moře. Informovalo o tom podle agentury Reuters ruské ministerstvo obrany. Kyjev chování ruské lodi odsoudil a označil ho za porušení mezinárodního námořního práva.

Jde o první případ, kdy Rusko střílelo na obchodní loď od chvíle, kdy Moskva v červenci odstoupila od takzvané obilné dohody. Ta do té doby umožňovala obnovení exportu obilí a dalších potravin z ukrajinských přístavů i přes pokračující boje. Moskva po odstoupení do dohody varovala, že všechny lodě mířící do ukrajinských vod bude považovat za plavidla, která by mohla vézt zbraně.

Rusko oznámilo, že hlídková loď Vasilij Bykov pálila z automatických zbraní na plavidlo Sukru Okan poté, co jeho kapitán nereagoval na výzvu k zastavení kvůli inspekci. Loď Sukru Okan byla na cestě do ukrajinského přístavu Izmajil, uvedlo ministerstvo. Izmajil leží na jihozápadě Ukrajiny u hranic s Rumunskem. Protéká jím řeka Dunaj.

Jiné informace ale zveřejnilo Turecko. Zástupce tureckého ministra obrany k případu uvedl, že slyšel o incidentu, který se týká lodi směřující do Rumunska. Ankara se incidentem zabývá. S lodí či jejími majiteli se nebylo možné spojit, uvedla agentura Reuters.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak napsal na sociální síti X (dříve Twitter), že incident byl "jasným porušením mezinárodního námořního práva, aktem pirátství a zločinem proti civilnímu plavidlu třetí země ve vodách jiných států". Jak Podoljak dodal, "Ukrajina vyvodí všechny nezbytné závěry a zvolí nejlepší možnou reakci".

"Byla spuštěna varovná střelba z automatických zbraní s cílem vynutit si zastavení lodi," uvedlo ruské ministerstvo. Ruští vojáci se údajně na palubu lodi dostali s pomocí vrtulníku Ka-29. "Poté, co inspekční skupina dokončila svou práci na palubě, Sukru Okan pokračoval ve své plavbě do izmajilského přístavu," sdělilo ruské ministerstvo.

Sukru Okan je registrován jako loď pod vlajkou tichomořského ostrovního státu Palau s nosností 2155 tun. Jejím domovským přístavem je Istanbul.