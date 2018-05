Překvapivý zvrat. "Zavražděný" kritik Kremlu je naživu

Ruský opoziční novinář Arkadij Babčenko, o jehož vraždě v úterý informovala média, je naživu. Ukrajinská tajná služba SBU o plánovaném útoku, který podle ní nařídily ruské tajné služby, věděla a v rámci zvláštní operace jí zabránila. Na tiskové konferenci to ve středu oznámil šéf SBU Vasyl Hrycak, píší ukrajinská média. Novinář Babčenko v přímém televizním přenosu poděkoval ukrajinským úřadům, že mu zachránily život.

Organizátora novinářovy vraždy, ukrajinského občana a prostředníka ruských tajných služeb, zatkly ukrajinské bezpečnostní složky odpoledne v Kyjevě, uvedl podle agentury Interfax-Ukrajina šéf SBU. Organizátor vykonavateli útoku nabídl jako odměnu 30 000 amerických dolarů (670 000 korun) a jako zálohu mu vyplatil 15 000 dolarů. Samotný prostředník zločinu podle Hrycaka dostal od ruské strany 10 000 dolarů.

"Mohl bych vyjádřit soustrast rodině Arkadije Babčenka, ale neudělám to," řekl šéf SBU před shromážděnými novináři. Místo toho pozval ruského novináře do sálu.

Babčenko dnes uvedl, že ho ukrajinské úřady kontaktovaly měsíc před plánovanou "vraždou". "Podle mých informací se zvláštní operace připravovala dva měsíce. Mě o tom informovali před měsícem... Celý měsíc jsme pak byli v kontaktu, přemýšleli jsme, pracovali společně," uvedl Babčenko před novináři v Kyjevě.

Manželka o tom nevěděla

Ruský opoziční novinář Arkadij Babčenko, jehož vraždu v úterý oznámily ukrajinské úřady, se dnes na tiskové konferenci omluvil své manželce za to, jakým "peklem si musela projít". Ani ona nevěděla, že jeho smrt je součástí operace tajných služeb. Ukrajinská SBU o plánovém útoku na novináře a kritika Kremlu, který podle ní nařídily ruské tajné služby, věděla a v rámci zvláštní operace vraždě zabránila a zadržela jednu osobu.

"Zvláště se omlouvám své ženě. Je mi to líto, ale nebyla jiná možnost. Operace se připravovala dva měsíce. Já jsem se to dozvěděl před měsícem. Výsledkem operace bylo zadržení jedné osoby," prohlásil Babčenko, když se nečekaně objevil vprostřed tiskové konference ukrajinských tajných služeb.

Babčenka přitom v úterý nalezla u vchodu do svého kyjevského bytu právě jeho manželka. Měl být několikrát střelen do zad a zemřít cestou do nemocnice. Jak poznamenala BBC, bližší podrobnosti o tom, jak přesně byla vražda zinscenovaná, zatím nebyly známy.