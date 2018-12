Chaotická rozhodnutí? Rusko tepe USA, že způsobují neklid

Kreml neví, jaký bude příští postup Spojených států v Sýrii. Řekl to kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. Uvedl také, že chaotická a nepředvídatelná rozhodnutí vyvolávají neklid v mezinárodních záležitostech. Americký prezident Donald Trump ve středu překvapivě ohlásil stažení amerických sil ze Sýrie, ve čtvrtek americké sdělovací prostředku uvedly, že se chystá i významná redukce amerických sil v Afghánistánu ze 14 tisíc na 7000 vojáků.

Peskov řekl, že Moskva potřebuje více informací k plánovanému americkému stažení ze Sýrie. Ministr zahraničí Sergej Lavrov podle agentury Interfax prohlásil, že stažení USA ze Sýrie je krokem správným směrem. I on ale řekl, že je třeba počkat, až se okolnosti ohlášeného kroku USA vyjasní.

USA mají na severu a východě Sýrie asi 2000 vojáků, kteří působili hlavně jako poradci arabsko-kurdské koalice, která bojovala proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Podle Trumpa byl IS už poražen. Americká a spojenecká letadla zahájila bombardování cílů IS v Sýrii v roce 2014.

Peskov také sdělil, že si Rusko nepřeje nic, co by mohlo destabilizovat situaci v Afghánistánu. Připomněl, že USA o stažení z této asijské země už hovořily několikrát, ale Američané v Afghánistánu stále působí.

Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová sdělila rozhlasové stanici RTL, že Trumpovo rozhodnutí k Sýrii považuje za "velmi vážnou věc". "Nemáme žádné tajné informace, které by svědčily o zničení územního chalífátu Islámského státu. Je to (stažení) krajně závažné rozhodnutí a my se domníváme, že věc (boj proti IS) je třeba dokončit," sdělila Parlyová.

Francie už ve čtvrtek oznámila, že její armáda v Sýrii bude i nadále působit. Francie je členem mezinárodní koalice, která proti IS v Sýrii dosud bojovala pod velením USA.