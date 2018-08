Členka Pussy Riot prchla do Británie, chtěla vidět adaptaci své knihy

Členka ruské punkové skupiny Pussy Riot Marija Aljochinová se přes odpor ruských úřadů vydala do Británie, kde se chce zúčastnit premiéry divadelní hry podle své literární předlohy. Oznámila to rozhlasová stanice Echo Moskvy. Aljochinovou ve středu v Moskvě nepustili do letadla s tím, že si neodpykala trest veřejně prospěšných prací. Jak překročila ruskou hranici dnes, není známo.

Ruské úřady ve středu zdůvodnily zákaz nastoupit do letadla na letišti Domodědovo tím, že Aljochinová neodpracovala povinný počet hodin stanovený soudem. Na jaře ji uložil trest 140 hodin obecně prospěšné práce za protest u sídla tajné služby FSB. Aljochinová tam rozdávala letáky odsuzující plán FSB zablokovat sociální síť Telegram.

Aljochinová se v roce 2012 spolu se svou kolegyní Naděždou Tolokonnikovovou proslavila divokým protestem proti kremelské vrchnosti v moskevském chrámu Krista spasitele. Za protestní rockové představení si vysloužila dvouletý trest vězení.

"Marija našla způsob, jak jim utéct. Teď už je na cestě do Edinburghu!" potvrdila dnes na twitteru odlet Aljochinové do Spojeného království skupina Pussy Riot.