Divoké ruské historky: přimrzlé letadlo i evakuovaná vodka

Rusko je státem neomezených možností. Zemí, kde včera znamená zítra, někdy i pozítří. Často je neprávem zesměšňováno a zprávy o tamním dění mohou být zkresleny. Podívejte se na některé z nich.

1) Přimrzlé letadlo

Psal se listopad 2014 a na letišti v sibiřském městě Igarka zamrzl letoun Tu-134. V padesáti stupních pod nulou se prostě nemohl odlepit z místa, natož vzlétnout. Jedenaosmdesát cestujících muselo stroj opustit, aby měl tahač snazší práci. Když už byli venku, dali ruce k dílu a jali se letadlo roztlačovat. Video, které obletělo svět, je zachytilo, jak se v dobrém rozmaru opírají do křídel. Incident ale začaly vyšetřovat úřady. "Roztlačovat letadlo jako uvízlé auto se zásadně nesmí, protože by mohlo být poškozeno," vysvětlila prokurátorka Oxana Gorbunovová. Letiště se hájilo tím, že pasažéry o pomoc nikdo neprosil.

2) Zmizelý most

Ve vsi Frolovo ve Vologdské oblasti zmizel v červnu 2013 most. Byla to nepříjemnost, protože zajišťoval pohodlné překonání říčky Nozma. Policie naštěstí projevila maximální odhodlání a brzy věci přišla na kloub. Most byl ukraden. Hlídka našla na místě činu stopy traktoru, které ji dovedly až k jednomu z nedalekých domků. U něj spočívaly ostatky stavebního díla, rozřezaného autogenem. "Podezřelým se ukázal být třiadvacetiletý mladík, již dříve odsouzený za podobné delikty. Traktorem odtáhl most ke svému domu, rozebral ho a chtěl prodat do šrotu," uvedla policie. Muži hrozily dva roky vězení a jízlivá média spekulovala, zda se za stejnou dobu podaří postavit most nový. Rychle se totiž v Rusku, jak známo, budují jen stavby strategického významu - jako třeba most na Krym.

3) Já, robot

Na nedávném mládežnickém technologickém fóru v Jaroslavli zaujal robot Boris, který uměl mluvit, počítat i tancovat (což někteří Rusové neumějí, nebo někdy naopak umějí až příliš). Velký úspěch sklidil v televizi Rossija 24. Jenže na sociálních sítích se pak objevila fotografie, na níž robotovi mezi tělem a hlavou jaksi "prosvítá" lidský krk. Po dotěrných dotazech novinářů vyšlo najevo, že ve skutečnosti jde o člověka oblečeného do kostýmu nazvaného Robot Aljoša, který lze na internetu koupit za 250 tisíc rublů (asi 85 tisíc korun).

4) Zarputilí silničáři

Tuhá zima 2015/16. Ani silná vrstva sněhu nezabránila silničářům ve městě Lipeck, aby se pustili do opravování (pravděpodobně rozbité) silnice. Z asfaltu a tajícího ledu jen stoupala pára. Jejich úsilí bylo opět zaznamenáno na videu. Pořídil ho jistý Denis Popov a doprovodil ho opravdu zlými a falešnými slůvky. "Ještěže nasněžilo! Jinak bychom asfalt nepoložili. Práce jsou v plném proudu. S využitím nanotechnologií pokládáme asfalt," komentoval situaci. Lakonicky se pak k dění vyjádřil procházející stařík, který už toho zřejmě zažil ažaž. "Pod ledem nejsou díry vidět," utrousil jen.

5) Žárlivý Stalin

Svědky nebývalé podívané se stali v létě 2015 cestující v moskevském metru. Josif Vissarionovič Stalin tam deštníkem zmlátil Vladimira Iljiče Lenina. Nešlo samozřejmě o oživlé sovětské vůdce, ale o jejich dvojníky, kteří se v centru metropole vkusně předvádějí turistům. Dvojice řešila své profesní spory. Igor Gorbunov, jenž si na Manéžním náměstí vydělával jako napodobitel Lenina, se obrátil na policii, protože Latifa Valijev, představitel Stalina, ho třikrát udeřil deštníkem do zad. Příčinou hádky bylo to, že Valijev obvinil Gorbunova, že chce za peníze pózovat turistům s jeho konkurentem. Iluze tak byla dokonalá. Pravý Stalin by si tohle také líbit nenechal.

6) Srážka s blbcem

Záběry palubních kamer zobrazující dění na ruských silnicích jsou kapitola sama pro sebe. Opilci padající z povozů, nepravděpodobná vozidla, nenapodobitelně "suché" bouračky, bitky, stíhačky startující proti jedoucím autům... Kam se hrabe Kobra 11. To, co se v lednu 2014 odehrálo ve městě Železnodorožnyj nedaleko Moskvy, ale přesáhlo běžné hranice. Policejní hlídka přijela na místo dopravní nehody - srazil se VAZ 2104 s BMW. Na první pohled šlo o nevýznamný incident, brzy se ale vše změnilo v krvavé drama. Řidič "žigulíku" hodil na strážce zákona odjištěný granát a utekl. Jeden policista na místě zemřel, druhý byl převezen do nemocnice. Čtyřiapadesátiletý opilý řidič byl později dopaden.

7) VIP obrubník

Pobouření vyvolalo v červenci 2013 počínání stavbařů v Petrozavodsku na západě země. Pro obrubník na jedné z městských tříd použili nejen obyčejný mramor ale i náhrobní desky. "Nevěřili jsme svým očím, dokud jsme ten zázrak neuviděli na vlastní oči," napsal místní web Gubernia Daily. Rozruch rychle dosáhl celostátních rozměrů. I proto, že z obrubníku hleděla tvář populárního sovětského herce Savelije Kramarova († 1995). Na obhajobu stavbařů je třeba uvést, že náhrobek neukradli na hřbitově. Předtím, než byl prodán jako stavební materiál, sloužil v kamenictví jako reklamní vzorek. Radnice svalila vinu na zhotovitele, ten na dodavatele a ten na středoasijské gastarbeitery, kteří prý o sovětské kinematografii nemají páru.

8) Labužníci z Kubáně

V září 2017 se vyšetřováním prokázalo, že pár z Krasnodaru v tamní ubytovně více než dvacet let praktikoval kanibalismus. Policii přivedl na stopu nalezený telefon, v němž byly uloženy děsivé fotografie. Byl na nich například muž s uříznutou lidskou rukou v ústech, rozporcovaná žena nebo hlava na pomerančích. Ukázalo se, že mobil patřil Dimitriji Bakšajevovi. Ten se hájil tím, že pouze narazil na rozřezané mrtvé tělo a vyfotografoval se s ním. Policie se nenechala jeho "naprosto logickým" vysvětlením zmást a mazaně provedla u Bakšajeva a jeho partnerky domovní prohlídku. Našla lidské ostatky v pytlích nebo zavařovacích sklenicích. Sousedé si prý povšimli zvláštního zápachu a podivného chování páru, nikdy ale nic nenahlásili. "Pokaždé když jsme se pokusili vstoupit do jejich pokoje, začali divoce křičet a naříkat," hájil se jeden z pracovníků ubytovny.

9) Evakuovaná vodka

Nebývalé štěstí potkalo v říjnu 2015 ves Maloje Perekopnoje, která leží na řece Volze tisíc kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Na státní silnici protínající obec se převrhl kamion s nákladem 20 tisíc lahví vodky. Většina nákladu se nerozbila, dopravní policisté na místě přesto žádný nenašli. Podle starosty lidé vodku evakuovali na bezpečné místo, protože auto začalo po nehodě hořet. Zpráva o havárii se rychle rozšířila do širokého okolí a do malé obce se začali sjíždět příbuzní a známí. Nehodu a zmizení vodky sice začala vyšetřovat policie, avšak vyslaní kriminalisté se do své centrály v nedalekém Saratově navzdory urgencím ani po týdnu nevrátili.

10) Srpnová spása

V moskevském parku Vítězství se letos 20. srpna sešli veteráni, kteří v srpnu 1968 obsazovali Československo. "Přišli jsme s pomocí v té nejtěžší době," je dodnes přesvědčen bývalý voják Oleg Šatonov. Stejně jako jeho kolegové si myslí, že ochránil Čechy před převratem a zlým Západem a zajistil jim mír a prosperitu na dalších dvacet let. Podle průzkumu nezávislého sociologického centra Levada polovina Rusů neví, že jejich vojska do Československa vpadla. Šestatřicet procent jich navíc označilo invazi za oprávněnou. Pokud jde o Čechy, o tehdejší "bratrské pomoci" neví podle srpnového průzkumu České televize 35 procent lidí ve věku 18 až 34 let. Zato mají české děti v malíčku dějiny pravěku.