Jak se staví sen - v Rusku u mluvčí diplomacie

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová se ocitla v centru pozornosti poté, co ji televizní stanice NTV, patřící státem kontrolovanému plynárenskému koncernu Gazprom, obdarovala "vzdušnou verandou o rozměrech slušné vilky", jak napsal server Newsru.com. "Luxusní přístavba" vyrostla u vily rodičů "nejznámější ruské blondýnky" v rámci jakési ruské obdoby pořadu Jak se staví sen.

Pořad, ve kterém je zachycen postup prací, včetně vybavení altánu starožitným nábytkem a sledovacími kamerami, se objevil na ruských obrazovkách v neděli.

Marija Zacharovová přesvědčuje média, že vše se odehrálo v rámci zákona, vždyť jí přece účast v pořadu povolilo vedení ministerstva, ale experti a kritici mají pochyby.

"Nic jsem před nikým netajila, nic jsem nikde neukradla, nezneužila jsem služební postavení," řekla Zacharovová serveru The Insider. Celá rodina je podle ní už dávno věrným divákem pořadu, v jehož rámci se dočkala vytoužené verandy. Ani zaměstnavatel, ani novináři, které oslovila, podle mluvčí nevyjádřili žádné podezření, že by se dopustila neetického jednání. V pořadu ostatně nevystupovala jako mluvčí, ale jako dcera.

"Je to vila mé matky a mého otce. Co jsme udělali nesprávně? Měla jsem se zřeknout rodičů anebo oni měli prohlásit, že nejsem jejich dcera? Co jsem měla dělat? Nezúčastnit se pořadu?" rozčílila se. "Žiji stejný život jako miliony jiných Rusů. Jezdím veřejnou dopravou, nakupuji potraviny v supermarketu, dovolenou trávím v Rusku. Mohla bych pokračovat, že se ještě koukám po slevách a co si můžu dovolit a co ne. Tak žiji," řekla.

Vysvětlila také, že kromě platu nepobírá žádné jiné příjmy za funkci na ministerstvu, všechny dárky, které z tohoto titulu dostává, odevzdává, úplatky nebere a pravidelně podává majetkové přiznání.

Ale podle Ilji Šumanova z ruské pobočky protikorupční organizace Transparency International se mluvčí dopustila nejen porušení etiky státního úředníka, ale i konfliktu zájmů, protože ten vzniká při přijímání darů nejen hodnostářem, ale i jeho příbuznými. V ruských zákonech je sice konflikt zájmů podle experta formulován dosti mlhavě, nicméně podle doporučení ministerstva práce by úředník měl v takovém případu buď dar vrátit, anebo za něj zaplatit odpovídající cenu.

Pod pořadem si lze na internetu přečíst jízlivé komentáře, že ruské televize soutěží, která víc pomůže boháčům, že by měly pomáhat spíše potřebným než rodinám hodnostářů, že příště dojde řada na další "chudáky", jako je šéf vlády či ředitelé státních korporací, a že takové vysílání jen dráždí společnost, ve které podle oficiálních statistik miliony Rusů žijí pod prahem životního minima. Nechybí ale ani tvrzení, že jen chudí duchem a rozumem podléhají závisti.