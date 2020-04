Kreml popřel, že by do Česka přicestoval ruský agent s jedem ricinem

Vyhoštění ruských diplomatů kvůli kauze Skripal - V březnu 2018 premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že Česko vyhostí tři členy ruského diplomatického personálu v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii. Je to výraz solidarity s Británií po útoku, řekl Babiš. Zároveň uvedl, že Rusko překročilo veškeré meze, když označilo Česko za možnou zemi původu nervového jedu novičok, použitého k útoku v Británii. Moskva později v reakci na kroky Británie a jejích spojenců včetně Česka oznámila, že vyhostí stejný počet diplomatů, kolik jich dané státy vyhostily zpět do Ruska. BIS ve zprávě uvedla, že vyhoštění tří diplomatů ruské zpravodajce v ČR oslabilo.

Vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA - Nikulin byl zadržen v Česku v říjnu 2016 na základě amerického zatykače, v USA je obviněn z hackerství. Jeho vydání požadovalo i Rusko kvůli internetové krádeži. Česko v roce 2018 vydalo Nikulina do USA a ruské ministerstvo zahraničí poté uvedlo, že vydání Nikulina podkopává základy česko-ruské spolupráce. Krok vyvolal kritiku i prezidenta Miloše Zemana, který tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (za ANO) žádal o Nikulinovo vydání do Ruska.