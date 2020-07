Kreml: Putin se případem Safronova nehodlá zabývat

Ruský prezident a vedení země se nemohou zabývat vyšetřováním případu zadrženého poradce šéfa vesmírné agentury Roskosmos Ivana Safronova, uvedl to ve čtvrtek mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentury TASS. Safronova ruská tajná služba FSB podezírá, že ještě jako novinář české rozvědce poskytl informace o dodávkách ruských zbraní na Blízký východ a do Afriky. Za vlastizradu mu hrozí až 20 let vězení.

"Nyní se vyšetřuje, ale prezident se prostě nemůže zabývat vyšetřováním, které se vede vůči jednotlivým občanům, dokonce i tak proslulých občanů, jako je velmi známý a talentovaný novinář Safronov," řekl Dmitrij Peskov novinářům. Peskov podle TASS zdůraznil, že vyšetřování je vzhledem k charakteru obvinění utajené.

Mluvčí současně ujistil, že Putin určitě bude informován o názorech novinářů na situaci v ruských médiích, která podle novinářské otázky pociťují tlak kvůli zatýkání žurnalistů. "Nepochybně nálady v odvětví jsou věc, která se musí hlásit prezidentovi a také se tak stane. Prezident také bude určitě informován o názorech představitelů odvětví," dodal.

Peskov podle agentury Interfax neodpověděl na otázku, jaká byla Putinova reakce na informaci o zatčení Safronova, který v minulosti patřil ke skupině novinářů, zpravodajsky pokrývajících dění v Kremlu.

Safronov pracoval v předních denících Kommersant a Vedomosti. Podle FSB jej zverbovala česká rozvědka v roce 2012, svůj úkol splnil v roce 2017, přičemž konečným příjemcem tajných informací shromážděných novinářem byly Spojené státy, dodal TASS.

Safronov je ve vazbě v moskevské věznici Lefortovo. Podle tajemníka komise dohlížející na podmínky ve vězení Alexeje Melnikova, který vězně navštívil, nemá Safronov žádné vážnější výhrady k podmínkám. "Nebyl mučen, ani ho nezbili. Se stravou - měl rybu s bramborovou kaší - je spokojen. Stejně tak s knihovničkou a televizí v cele, i když je pravda, že televize je bez antény a nefunguje," dodal podle TASS.