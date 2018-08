Kreml rezolutně odmítl odškodnit Pobaltí za sovětskou okupaci

Kreml ve středu opět odmítl požadavky pobaltských republik, aby je Rusko jako právní nástupce někdejšího Sovětského svazu odškodnilo za okupaci, která trvala desítky let. V úterý se pro vymáhání odškodného za sovětskou okupaci vyslovili ministři spravedlnosti Estonska a Lotyšska. Kreml odmítá i samotný výraz okupace.

"Samozřejmě že vůbec nesouhlasíme s výrazem 'sovětská okupace' a nesouhlasíme ani s tím, aby se jednalo o nějakém odškodnění," prohlásil mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina. "Nesmí se ani zapomínat na přispění k hospodářskému a sociálnímu rozvoji Pobaltí v době Sovětského svazu," dodal.

Mluvčí Dmitrij Peskov také usoudil, že jde o staré téma, které už dlouho nastolují "horké hlavy".

Rudá armáda obsadila Pobaltí v roce 1940 na základě tajného dodatku ke smlouvě o neútočení s nacistickým Německem. Po obsazení vypsal okupační režim volby, k nimž byly připuštěny jen prokomunistické strany. Takto složené parlamenty pak schválily připojení k SSSR. Součástí Sovětského svazu byly tři pobaltské republiky, a to až do jeho rozpadu počátkem 90. let.

Estonsko, Litva a Lotyšsko před třemi lety podepsaly společné prohlášení o nezbytnosti domáhat se odškodnění za sovětskou okupaci. Jen Litva před lety vyčíslila tyto požadavky na 30 miliard dolarů (dnes 665 miliard korun), ale zaznívala i suma více než pětadvacetkrát vyšší.