Lukašenko má obavy z raket. Svůj zrak upírá k Rusku

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko vyjádřil obavy z případného rozmístění amerických raket v Evropě po zániku smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF). Přislíbil pro tento případ hledat "společnou odpověď" s Ruskem, informovala s odvoláním na prezidentskou kancelář místní média.

Američané od smlouvy INF, uzavřené v roce 1987 na sklonku studené války, odstoupili počátkem měsíce. Tím začala půlroční lhůta, během níž se dá o osudu smlouvy ještě jednat. O den později ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že po jednostranném kroku Spojených států odstupuje od smlouvy i Rusko.

Lukašenko během návštěvy vojenské školy prohlásil, že je kategoricky proti zrušení smlouvy, protože "to je katastrofa, zvláště pro nás". Věří Rusku, že dohodu neporušovalo, jak tvrdí Západ, ale odpověď na tuto otázku nezná. Připomněl ovšem názor, že Spojené státy odstoupily od smlouvy kvůli Číně, jejíž rakety středního doletu sice Tichý oceán nepřeletí a Americe úder nezasadí, ale ohrožují americké spojence a americké základny.

"Obávám se ale toho, že Američané využijí příležitosti a rozmístí rakety v Evropě. A to se nám líbit nebude. Proto budeme muset spolu s Ruskem přemýšlet nad odvetnými opatřeními. Tomu se nevyhneme, jestli se to stane. A bude ještě hůř, pokud tyto rakety budou - nedej bože - rozmístěny na území Ukrajiny. Proto je má odpověď jednoznačná: jsem kategoricky proti (zrušení smlouvy INF)," zdůraznil Lukašenko podle státní agentury BELTA. "Nemáme zapotřebí tyto ukázky síly velmocí, kvůli kterým jsme v dějinách vždy trpěli. Nemáme zapotřebí tuto rvačku okolo smlouvy INF," dodal.

Lukašenko nevěří ujištěním NATO, že nové rakety v Evropě nerozmístí: "Zdá se mi, že je to prostě blufování. Proč by jinak odstupovali od smlouvy? Proč by tuto smlouvu ničili?"

"Je to náš hlavní spojenec. Vždy budeme spolu, ať bychom se jakkoli hádali a nadávali si," poznamenal Lukašenko na adresu Ruska.