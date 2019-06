Mějte úctu k obětem, vzkazuje tvůrce Černobylu návštěvníkům

Sociální sítě, zejména pak instagram, v posledních týdnech zaplavily příspěvky lidí, kteří se fotí v zakázané zóně Černobylu. Za velkým přílivem turistů do této oblasti stojí minisérie z produkce HBO, která pojednává o tragédii v jaderné elektrárně, a především pak o následcích po výbuchu reaktoru. Mnozí návštěvníci si však v zakázané zóně pořizují nevhodné fotky, na což už zareagoval jeden z tvůrců seriálu.

"Je skvělé, že Černobyl na HBO inspiroval lidi k tomu, aby navštívili zakázanou zónu. Ale prosím, pamatujte na to, že se tam stala obrovská tragédie. Mějte úctu ke všem, kdo tam trpěli a obětovali se," napsal na svůj twitter scenárista Černobylu Craig Mazin.

Reagoval tak na zvýšený zájem ze strany turistů, který ovšem doprovázejí kontroverze. Na instagramu spousta uživatelů sdílí fotky z okolí černobylské elektrárny, kde 26. dubna 1986 vybouchl čtvrtý reaktor. V některých případech jde však o nevhodné příspěvky, lidé si v oblasti pořizují selfie, jako kdyby byli součástí nějaké atrakce. Některé ženy se dokonce nechávají na fotoaparát zachytit ve spodním prádle.

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.