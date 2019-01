Migranti zneužili šampionát, v Rusku zůstalo pět tisíc "fanoušků"

Více než pět tisíc cizinců, kteří přijeli loni v létě do Ruska na mistrovství světa ve fotbalu, se stále nachází v zemi, a to nelegálně. Oznámilo to ruské ministerstvo vnitra, aniž upřesnilo, odkud dotyční pocházejí. Tito cizinci využili k cestě do Ruska průkaz fanouška, a tak nepotřebovali víza do cestovního pasu.

V Rusku - legálně i nelegálně - pracují miliony cizinců, převážně z postsovětské Střední Asie a Kavkazu. Průkaz fanouška k cestě do Ruska směli během šampionátu využít i obyvatelé zemí, jejichž reprezentace se mezi 32 nejlepších týmů závěrečného turnaje neprobojovaly, například Číňané a Američané, kteří podle dostupných údajů využili průkazy fanoušků v největším počtu.

"Během mistrovství světa se speciální fanouškovskou průkazkou přijelo do Ruska 650 tisíc cizích občanů. V zásadě byli dbalí zákonů a včas odjeli. K 31. prosinci loňského roku občanů, kteří tu zůstali a neodjeli, bylo něco málo přes 12 tisíc. Společná práce s (tajnou službou) FSB umožnila snížit tento počet na 5500. Podnikáme k akce k jejich odhalení a doufám, že do konce března budou všichni vyhoštěni," řekl Andrej Kajuškin z ministerstva vnitra podle agentury TASS. Neupřesnil ale, ze kterých států pocházeli cizí občané, protahující si pobyt v Rusku za povolenou mez.

Pod tajnou službu FSB spadá v Rusku pohraniční policie.

Šampionát se v 11 ruských městech hrál od 14. června do 15. července loňského roku. Fanouškům, kteří cestovali do Ruska jako diváci v období od 4. června do 15. července, stačil platný cestovní doklad a personifikovaný průkaz fanouška. Fanoušci bez víza ale měli Rusko opustit nejpozději 25. července.

Deník Kommersant na svém webu v této souvislosti poznamenal, že průkaz fanouška masově využili také Afričané, kteří doufali, že v Rusku získají práci či politický azyl. Místo toho ale ruské úřady musely zvláštním letem repatriovat do vlasti několik desítek Nigerijců, kteří v Rusku zůstali bez peněz a bez přístřeší.

V Rusku se podle ministerstva vnitra v současnosti nachází téměř deset milionů cizinců, což je asi o půl milionu více než před rokem. Za prací přijíždějí především občané Uzbekistánu, Tádžikistánu a Kyrgyzstánu. Více než polovina z těchto migrantů se nachází v Moskvě a okolí, v Petrohradu a Rostovské oblasti.