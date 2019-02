Moskevští exekutoři hledají dlužníky pomocí průmyslových kamer

Moskevští soudní exekutoři začali vyhledávat dlužníky pomocí kamerového systému pro rozpoznání tváře. V databázi mají nyní 1500 neplatičů. Zatím ale není zřejmé, nakolik jsou v tomto snažení úspěšní, informovala ruská média.

"Nyní můžeme sledovat pohyb dlužníků," uvedl šéf exekutorů v Moskvě Sergej Zamorodskich, podle nějž je toto možné díky přístupu exekučního úřadu do centrálního úložiště kamerových dat. "Do současné doby bylo do systému nahráno asi 1500 fotografií dlužníků s cílem odhalit je na území města," dodal, aniž upřesnil, kolik lidí se tímto způsobem skutečně podařilo najít.

Pohyb lidí v Moskvě nyní sleduje 167 tisíc bezpečnostních kamer, do konce roku jich má přibýt dalších 7 tisíc. Pouze část z nich je ale vybaveno funkcí rozpoznání obličeje, která umožňuje porovnávat v reálném čase snímané tváře s fotografiemi uloženými v centrální databázi.

Za loňský rok vymohli moskevští exekutoři 90 miliard rublů (přes 30 miliard Kč) dluhů. Celkové zadlužení všech obyvatel Ruska se priti předchozímu roku zvýšilo o 46 procent a dosáhlo 8,6 bilionu rublů (2,9 bilionu Kč).