Moskvu znepokojuje NATO. Závody ve zbrojení odmítá

Zvyšování rozpočtu NATO jen potvrzuje znepokojení Ruska z expanzionismu aliance. V Moskvě to novinářům řekl kremelský mluvčí Dmitrij Peskov v reakci na slova generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga o růstu obranných výdajů aliance v příštích letech. Do závodů ve zbrojení, zhoubných pro ekonomiku, se ale Rusko zatáhnout nedá, řekl ruský mluvčí.

"Vidíme, že NATO se věnuje hlavně zadržování a expanzivní politice ve vztahu k naší zemi. To nás musí znepokojovat, podobná slova o zvýšení (obranného) rozpočtu to znovu dokazují," konstatoval Peskov. Odkázal novináře na slova ruského prezidenta Vladimira Putina, že Moskva se nenechá zatáhnout do závodů ve zbrojení, které jsou pro ekonomiku zhoubné.

Ruský mluvčí reagoval na prohlášení Stoltenberga, že ve srovnání s rokem 2016 stoupnou výdaje aliance na obranu příští rok o 130 a do roku 2024 o 400 miliard dolarů (tři respektive devět bilionů korun). Peskov prohlásil, že Rusko touto cestou nepůjde. "Existuje bezpečnostní parita, perspektiva strategické stability je zajištěna na celou řadu let. Právě touto cestou půjdeme," prohlásil v odpovědi na dotaz, zda i Rusko hodlá zvýšit vojenský rozpočet.