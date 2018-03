Mrtvých po požáru v obchodním domě přibývá, objekt znovu hoří

Počet obětí tragického požáru v sibiřském městě Kemerovo se dál zvyšuje, podle oznámení záchranářů si oheň vyžádal 64 mrtvých. Mezi oběťmi je velké množství dětí, jejich počet ale policie odmítá upřesnit. Jedenáct lidí se pohřešuje, v nemocnicích je deset osob. Příčiny požáru zatím nejsou jasné.

Podle agentury TASS se oheň v poničeném objektu znovu rozhořel, z budovy stoupá černý dým a plameny likvidují hasiči.

Mezi dětskými oběťmi je také jedenáctiletá příbuzná gubernátora Kemerovské oblasti Amana Tulejeva. Úřady slíbily zaplatit pohřby, jakož i vyplatit rodinám obětí po milionu rublů (asi 360 000 Kč).

V městských nemocnicích podle agentury Interfax zůstává 12 zraněných, z toho dva jsou v těžkém stavu.

Kvůli požáru byli zadrženi čtyři lidé, včetně ředitelky centra Naděždy Suddenokové, která je mezi vyšetřovanými. V médiích se již objevilo, že požár se vyšetřuje podle paragrafů o usmrcení z nedbalosti, o porušení požárních předpisů s následkem smrti a o poskytování služeb neodpovídajících požadavkům bezpečnosti.

Na místě je ministr pro mimořádné situace Vladimir Pučkov a ministryně zdravotnictví Veronika Skvorcovová.

Hlavně děti

Mezi více než šesti desítkami nezvěstných v dosud hořícím obchodním centru na Sibiři je i 41 dětí. Uvedla to ruská státní agentura TASS. Požár v nákupním středisku v sibiřském Kemerovu si podle úřadů zatím vyžádal 64 obětí, konečná bilance neštěstí však nejspíše bude ještě horší. Záchranáři podle agentury Interfax připouštějí, že šance najít pohřešované naživu jsou prakticky nulové.

Agentura Interfax vysvětlila vysoký počet pohřešovaných i tím, že se hasiči dosud nemohou kvůli popadaným konstrukcím, hustému dýmu a vysoké teplotě dostat do třetího kinosálu na čtvrtém podlaží, kde požár v neděli odpoledne propukl. Následně se rozšířil se na plochu 1600 čtverečních metrů a způsobil zhroucení části střechy.

Oheň se dosud nepodařilo uhasit. Podle místního zpravodaje TASS jsou plameny nyní vidět na třetím podlaží nákupního centra. Hasiči se obávají zhroucení nosné konstrukce v důsledku žáru.

Podle místního gubernátora Vladimira Černova bylo 13 mrtvých těl nalezeno v jednom z kinosálů. Mezi první pěticí identifikovaných obětí bylo dítě, tři ženy a muž, uvedli vyšetřovatelé. Zda oběti požáru zabil dým, či podlehly popáleninám, policie zatím nesdělila. Podle nejmenovaných zdrojů agentury TASS se při požáru uvolňoval z oteplení budovy a z plastových obkladů stěn jedovatý dým.

Kemerovo leží asi 3000 kilometrů východně od Moskvy.

Mezi první pěticí identifikovaných obětí bylo dítě, tři ženy a muž, uvedli vyšetřovatelé. Zda oběti požáru zabil dým, či podlehly popáleninám, policie zatím nesdělila.

Nákupní centrum s celkovou plochou 23 tisíc čtverečních metrů bylo otevřeno v roce 2013 a kromě obchodů se v něm nachází bowlingová herna, kinosály a dětské centrum.

There is a fire in a mall in Kemerovo, Siberia and people jumping from the windows :( pic.twitter.com/a4DMqdPQNS