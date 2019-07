Na Sibiři hoří skoro milion hektarů lesa, požáry nikdo nehasí

Na Sibiři hoří skoro milion hektarů lesů a i vzdálená města se dusí dýmem z požárů, které nikdo nehasí - zákon to umožňuje, pokud by náklady na hašení byly vyšší než způsobené škody. Navíc chybějí peníze, upozornil server Newsru.com.

V Krasnojarském kraji podle údajů místních úřadů zuří 126 lesních požárů na ploše přesahující 704 tisíc hektarů, v Irkutské oblasti stovka požárů na více než 285 tisících hektarech.

Příčinou je nedostatek srážek, vedra přes 30 stupňů, poryvy větru a bouřky s blesky, často bez srážek. Dým z požárů, zanesený větrem, postihuje i místa vzdálená od sebe až patnáct set kilometrů, například velká města Omsk a Novosibirsk, v jejichž okolí nehoří. V samém Krasnojarsku podobný smog v létě sužuje lidi už několik let, zatímco úřady ujišťují, že situaci kontrolují a že vlastně není důvod si stěžovat. Odborníci ale varují, že důsledky znečištění ovzduší postihují zdraví hlavně dětí, seniorů, těhotných žen a pacientů se srdečními potížemi.

Loni v létě v Rusku shořely lesy na deseti milionech hektarů, zatímco obvykle se každý rok vykácí stromy na ploše okolo milionu hektarů, poznamenal server.

#Russia: Over 900 000 Hectares of forests on fire in Siberia https://t.co/4qSX6LJa3S via @taygainfo pic.twitter.com/pyJcEES525