Nejméně polovičce kin v Rusku hrozí konec, nemají co promítat

Nejméně polovině kin v Rusku hrozí v nejbližších měsících uzavření kvůli tomu, že nemají co promítat, varují ruští senátoři podle agentury TASS. Členové hospodářského výboru horní komory parlamentu za této situace navrhli vládě jako možné řešení, aby kina směla promítat zahraniční filmy i bez souhlasu majitelů autorských práv, ale s tím, že jim odvedou příslušné poplatky.

Ruská kina přišla o hollywoodskou produkci v důsledku západních sankcí, které mají Rusko přimět ke stažení vojsk z Ukrajiny. Snaží se místo toho nalákat diváky na filmy domácí provenience, návštěvnost kin se ale prudce propadla.

"Kritický nedostatek repertoáru v příštích měsících povede k poklesu tržeb kin o více než 80 procent a povede k uzavření nejméně poloviny biografů. Nahradit filmy zahraničních společností, které opustily ruský trh, není v krátkodobé perspektivě možné," praví se ve vysvětlujících poznámkách adresovaných vládě.

Senátoři upozorňují, že kina na rozdíl od ostatních odvětví postižených sankcemi nemají možnost "paralelního importu", jak ruské úřady označují dovoz zboží bez souhlasu výrobce či vlastníka autorských práv, protože filmy "už dávno nejsou na fyzických nosičích".

Distributoři a producenti pokračují ve výrobě filmů v Rusku a také se snaží obstarat další snímky za pomoci studií v Asii a Latinské Americe. Do oběhu se vracejí i staré ruské a sovětské filmy. Ale "ani úspěšné příklady ukázek indické a korejské kinematografie nejsou s to vrátit masového diváka do kin (...) a kompenzovat více než deset procent ztracených příjmů", míní senátoři.

Ruským biografům letos hrozí celková ztráta ve výši nejméně 11,1 miliardy rublů (asi 4,7 miliardy korun), přičemž letošní tržby ruských filmů nepřesáhnou 6,1 miliardy rublů (asi 2,46 miliardy korun). Uzavření kin by ale ohrozilo životaschopnost celého filmového odvětví, které čítá 55 000 pracovních míst (z toho 35 000 v kinech a 20 000 při vytváření filmů), upozornil předseda hospodářského výboru Andrej Kutepov.

TASS připomněl, že společnosti The Walt Disney Company, Sony Pictures a Warner Bros pozastavily v Rusku činnost "v souvislosti s událostmi na Ukrajině".

Rusko letos 24. února zaútočilo na Ukrajinu. Rozpoutalo tak největší pozemní konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Ruská agrese, kterou Moskva označuje za "speciální vojenskou operaci", v úterý pokračuje 237. dnem.