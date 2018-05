Nepřipoutaný Putin budí vášně. Ničím se neprovinil, hájí ho Kreml

Ruský prezident Vladimir Putin zaujal nejen své obdivovatele, když 15. května otevřel nový nejdelší most v Rusku tím, že usedl za volant kamionu a jako první se po novém mostu projel z jednoho konce na druhý - z ruské pevniny na anektovaný Krym. Jízdu vysílaly ruské televize v přímém přenosu a rýpalové si povšimli, že šéf státu se nepřipoutal bezpečnostním pásem.

Prezidentova ochranka porušení předpisů odmítla s tím, že most ještě nebyl předán do užívání, a proto jej nelze považovat za veřejnou komunikaci. "Na bezpečnost hlavy státu to nemělo žádný vliv. Nevzniklo žádné nebezpečí," prohlásil mluvčí tajné služby FSO, která má na starosti ochranu ústavních činitelů.

Prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov novináře zase ujistil, že Putin má oprávnění řídit nákladní vůz "už asi 20 let".

Prvenství ve spáchání dopravního přestupku na Krymském mostu, otevřeného veřejnosti den po prezidentově jízdě, tak zůstává motorkářům z klubu Noční vlci. Ti se při své cestě na druhý břeh na mostu zastavili, aby si udělali společnou fotografii, čímž blokovali dopravu.

Putin stihl přejet 19 kilometrů dlouhý most za 16 minut, místo plánovaných 25, poznamenal server Newsru.com a dodal, že v kabině kamionu dělali Putinovi společnost dva vedoucí stavbařů, kteří se také nepřipoutali. Zato v roce 2005, kdy Putin na pár stovkách metrů okusil řízení soutěžního kamionu Kamaz, si prezident musel vzít přilbu a ještě ho pečlivě přikurtovali bezpečnostními pásy.