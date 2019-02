O sjednocení s Ruskem nemůže být řeč, uvedl Lukašenko

Prezidenti Ruska a Běloruska Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko během třídenních rozhovorů v Soči projednali osud obou zemí po svém odchodu do politické penze. O nečekaném tématu jednání novináře informoval běloruský vůdce. Otázka svrchovanosti Ruska a Běloruska, o jejichž možném sloučení se spekuluje, prý na pořadu diskusí nebyla.

"Otevřeně jsme si přiznali, že nežijeme věčně, přijde čas, kdy odejdeme," prohlásil běloruský vůdce, který je u moci téměř 25 let, o zhruba šest let víc než jeho ruský partner. "Co zůstane našim dětem? Budou pokračovat v naší politice? To nás jako politiky nutně zajímá," konstatoval Lukašenko. O výsledcích těchto úvah se ale nezmínil.

Perspektivu sblížení obou zemí, nebo dokonce možnost jejich sloučení, vyvolal spor o skokové zvýšení vývozních cen ruských energetických surovin, na kterých je běloruská ekonomika životně závislá. Moskva totiž na protesty Minska zareagovala prohlášením, že předpokladem cenového zvýhodnění je těsnější integrace. Lukašenko to označil za nátlak a zdůraznil, že Bělorusko na své svrchovanosti trvá.

Ruští komentátoři spekulují, že s případným sjednocením obou zemí spojuje Putin svou politickou budoucnost. Jeho nynější prezidentský mandát vyprší v roce 2024 a ucházet se o další mu ústava zapovídá. Pokud by vznikl nový státní útvar, měl by kremelský šéf k dalšímu vládnutí cestu otevřenou.

Žádný podobný scénář ale podle Lukašenka na pořadu nynějších rozhovorů nebyl. "Vyslovím svůj názor a myslím, že můj kolega a přítel (Putin) s ním bude souhlasit: ve spojení našeho úsilí, našich států a národů půjdeme tak daleko, jak jste připraveni," řekl shromážděným novinářům. "Třeba hned zítra se můžeme sjednotit, s tím problém není. Ale jste na to připraveni vy, Rusové a Bělorusové?" položil řečnickou otázku. Poznamenal, že rozpad sovětského státu nezpůsobil on ani Putin.

Obavy z ruských ultimát běloruský vůdce podle agentury TASS rozhodně zaplašil. "Ať je Rusko sebevíc silné a velké, nemůže nikomu vnucovat svou vůli," řekl Lukašenko. Putin se omezil na prohlášení, že jednání bylo úspěšné. Pozval prý běloruského prezidenta do Soči, aby si "trochu odpočinul, zalyžoval si a zahrál hokej".