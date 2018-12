Odloučení od Ruska. Pravoslavné církve se sjednocují

Představitelé ukrajinských pravoslavných církví se v sobotu sešli na církevním sněmu v Kyjevě, aby schválili sloučení svých organizací, potvrdili stanovy národní pravoslavné církve a zvolili jejího nejvyššího představitele. Výsledek synodu má umožnit konstantinopolskému patriarchátu vyhlásit vytvoření nové samostatné ukrajinské církve, nezávislé na Moskvě. Před katedrálou svaté Sofie z 11. století, kde se sněm za zavřenými dveřmi koná, se shromáždily tisíce lidí s ukrajinskými vlajkami, aby podpořili církevní odloučení od Ruska, napsaly zahraniční agentury. Na bezpečnost v centru Kyjeva dohlíží kolem 4 tisíce policistů.

"Vytvoření naší církve je dalším vyjádřením nezávislosti Ukrajiny a vy jste hlavními účastníky této historické události," řekl ke shromážděnému davu prezident Petro Porošenko, který přišel na synod jako čestný host. "Modlíme se, aby se ukrajinská církev stala skutečností," prohlásil Porošenko, který učinil z vytvoření nezávislé ukrajinské pravoslavné církve jeden z klíčových bodů své ještě nezahájené kampaně za znovuzvolení do prezidentské funkce na jaře 2019.

Většina biskupů, kněží a laiků na shromáždění pochází ze dvou Kyjevu loajálních církví, které ale ostatní pravoslavné církve na světě podle církevního práva dosud neuznávaly. Ze třetí ukrajinské pravoslavné církve věrné Moskvě se podle médií dostavili na sobotní synod jen dva z více než jejích 90 biskupů.

Thousands gathered outside the St. Sophia Cathedral in Kyiv, where the Unification Council of the United Ukrainian Orthodox Church is going on, to pay and wait for the decision of 192 delegates on electing its metropolitan.

