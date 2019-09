Peskov: Výměna se uskutečnila. Jsme rádi, že se ruští občané vrátili domů

Rusko a Ukrajina si vyměnily po 35 uvězněných lidech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj výměnu vězňů, dohodnutou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, označil za první krok k ukončení války v Donbasu na východě Ukrajiny. "Udělali jsme první krok. Musíme udělat všechny následující, abychom tuto strašnou válku ukončili," řekl Zelenskyj. Konflikt s proruskými separatisty si během pěti let vyžádal na 13 tisíc mrtvých.

Ruský prezident Putin ve čtvrtek uvedl, že výměna vězňů by se mohla by se stát začátkem normalizace rusko-ukrajinských vztahů, zatížených anexí Krymu a ruskou podporou separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny.

"Výměna se uskutečnila. Jsme rádi, že se ruští občané vrátili domů," řekl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. "Rusko a Ukrajina si vyměnily 35 lidí z jedné a 35 lidí z druhé strany," potvrdila novinářům ruská ombudsmanka Taťjana Moskalkovová.

Agentura AFP už označila výměnu sedmi desítek vězňů mezi oběma znepřátelenými sousedními zeměmi za historickou.

Ukrajince propuštěné z ruských věznic přepravil do vlasti vládní letoun ukrajinské výroby An-148, o přepravu Rusů z Kyjeva se analogicky postaral ruský vládní speciál Tu-204. Obě letadla podle agentur současně vzlétla a prakticky současně i přistála.

Své krajany na kyjevském letišti Boryspil osobně vítal prezident Zelenskyj a další hodnostáři, příbuzní a davy lidí. Do vlasti se vrátilo i 24 ukrajinských námořníků, kteří Rusové zajali loni v listopadu u Kerčského průlivu, i režisér Oleh Sencov, který byl v Rusku odsouzen na dvacet let do vězení za údajný terorismus na anektovaném Krymu.

Za Sencovovo propuštění se dosud marně přimlouvali západní politici a umělci, včetně českých.

Do Moskvy naopak přiletěl novinář Kyryl Vyšynskyj (používající i ruskou podobu svého jména Kiril Vyšinskij), kterému na Ukrajině hrozilo 15 let za údajnou vlastizradu, anebo někdejší povstalecký velitel Volodymyr Cemach, který je podezřelý z podílu na sestřelení malajsijského boeingu nad východní Ukrajinou v létě 2014.