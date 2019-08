Pokračují výslechy stovek zadržených. Hrozí jim až 15 let

Ruská policie vyslechla už 800 lidí, které zadržela minulou sobotu při nepovoleném protestu proti údajné diskriminaci opozičních kandidátů pro zářijové volby do moskevského zastupitelstva. Oznámil to Vyšetřovací výbor, ruská kriminální ústředna. Za účast na obdobné akci z předminulé soboty je ve vazbě devět lidí, kterým hrozí až 15 let vězení.

Opakující se nepokoje vyvolalo rozhodnutí moskevské volební komise nepustit k volbám 15 opozičních kandidátů, z nichž někteří jsou napojeni na Fond boje s korupcí (FBK) nejznámějšího ruského disidenta Alexeje Navalného. Volební komise tvrdí, že v žádosti o registraci nedodali potřebný počet hodnověrných podpisů, jimž jsou kandidáti povinni žádost podpořit.

Ruská ústřední volební komise zamítavý verdikt svých moskevských kolegů potvrdila. Proti původnímu zákazu se odvolali například opoziční politici Ljubov Sobolová, Dmitrij Gudkov nebo Jelena Rusakovová. Ústřední volební komise ale jejich odvolání zamítla.

Ruská agentura TASS oznámila, že Vyšetřovací výbor také zkoumá finance Navalného fondu. Vyšetřovatelé podle agentury podezírají FBK z praní špinavých peněz, jimiž fond svou činnost financuje.

Masivní represe státní moci podle nezávislého průzkumu vyvolávají rostoucí nesouhlas Moskvanů. Podle ankety společnosti Levada hodnotí 37 procent obyvatel hlavního města opoziční demonstrace pozitivně, neschvaluje je zhruba čtvrtina.

V sobotu se v Moskvě má konat další demonstrace proti údajné diskriminaci opozičních kandidátů. S jejím uspořádáním tentokrát moskevská radnice souhlasila.