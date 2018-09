Policie při demonstracích pozatýkala stovky lidí. Použila i obušky

Ruská policie zakročila na demonstracích, které se napříč zemí konaly na protest proti plánované důchodové reformě. Podle občanskoprávního portálu OVD-Info policie zadržela dohromady více než osm set demonstrantů a některé z nich bila obušky. K protestu pod heslem "Dožít do penze" vyzval opoziční předák Alexej Navalnyj. On sám ale sedí ve vězení kvůli jiné protestní akci. Zároveň se v neděli v Rusku konaly místní volby v řadě regionů, včetně Moskvy.

Podle OVD-Info policie na protestech v 19 ruských městech v neděli zadržela 839 lidí, z toho nejvíce v Petrohradu, kde jich bylo zadrženo 354. Dalších 129 bylo zadrženo v Jekatěrinburgu a 36 v Moskvě.

Podle důchodové reformy má od příštího roku postupně stoupat věk, ve kterém mohou Rusové a Rusky odcházet do penze. V roce 2036 pak tento věk má u žen být 60 let (oproti současným 55) a u mužů 65 (oproti současným 60). Původně měly ženy podle plánu odcházet do důchodu v 63 letech, ruský prezident Vladimir Putin ale reformu zmírnil; naštvanost mnoha Rusů soudě podle nedělních demonstrací ale nikoliv, napsal server BBC.

Rusové se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) dožívají 66 let, Rusky 77, a tak by si penzi zejména mnoho mužů v důsledku reformy nemělo šanci užít.

Pro budoucnost

Mnoho účastníků nedělních protestů, které se konaly ve více než 80 ruských městech, podle agentury Reuters patřilo k mladší generaci. Řada z nich přitom uváděla, že demonstrují za svou budoucnost a budoucnost svých dětí. Podle zpráv v médiích byl na chvíli zadržen i bývalý starosta této milionové metropole na Urale, kritik Kremlu Jevgenij Rojzman. Ten jako jediný opoziční politik ve vysoké správní funkci řídil chod čtvrtého největšího ruského města od roku 2013, v květnu ale rezignoval na protest proti zrušení přímých voleb starosty.

Today is City Day in #Moscow, #Russia. The police used disproportionate force against peaceful #protesters on the day which should be about festivities: pic.twitter.com/6mOFQUoI30 - Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) September 9, 2018

Zároveň se v mnoha ruských regionech konaly místní volby, v řadě z nich voliči navíc rozhodovali o místních parlamentech.

Zájem vzbuzuje především volba starosty Moskvy. Znovuzvolení dosavadního držitele této funkce, Kremlu věrného Sergeje Sobjanina, je nicméně považováno za jisté. To také potvrzují první odhady výsledků po uzavření volebních místností ve 21.00 SELČ.