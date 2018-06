Policista si chtěl ministerské křeslo koupit, zadržela ho policie

Agenti ruské tajné služby FSB zadrželi v úterý v Moskvě vysoce postaveného policejního důstojníka Magomeda Chizrijeva kvůli podezření, že si za úplatek dvou milionů dolarů (asi 44 milionů Kč) chtěl přes řetěz prostředníků obstarat povýšení do funkce regionálního republikového ministra vnitra v Dagestánu na severním Kavkaze. Oznámil to v úterý list Kommersant na svém webu. Plukovník Chizrijev na dagestánském ministerstvu dosud působil jako jeden z náčelníků.

"Chizrijev byl zatčen dnes v jedné z budov hlavní správy vnitřní bezpečnosti ministerstva vnitra v Moskvě. Nebylo nezbytné použít násilí," napsal deník s tím, že úplatek byl zjevně určen komusi z hlavní správy vnitřní bezpečnosti, protože rozhoduje o kádrových otázkách na této úrovni.

FSB a ministerstvo vnitra zprávu o zatčení potvrdily. Získat vyjádření zatčeného podle deníku nebylo možné.

V čele dagestánského ministerstva vnitra stojí od roku 2010 generálporučík Abdurašid Magomedov, který ale dosáhl šedesáti let, a tak by měl odejít do výslužby. Přestože od počátku roku v Dagestánu kolují pověsti o ministrově odchodu, prezident Vladimir Putin mu v pondělí večer prodloužil působení ještě o rok.