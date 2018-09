Porošenko varoval před usmiřováním s Ruskem

Ukrajinský prezident Petro Porošenko varoval před politiky na Západě usilujícími o zmírnění sankcí proti Rusku. Kyjev obviňuje Rusko z agrese kvůli anexi Krymu a konfliktu s proruskými separatisty v Donbasu na východě země. Konflikt si od jara 2014 vyžádal více než 10 tisíc mrtvých.

"Dokonce i teď, po tisících obětech zaviněných Ruskem v Donbasu, po tragédii letu MH17 (civilního boeingu sestřeleného podle vyšetřovatelů ruskou raketou), po Sýrii a Salisbury, zůstává na Západě hodně lidí toužících pohledět (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi do duše, anebo ještě nevím kam. Zajímalo by mě, co tam chcete vidět? Vše je i bez toho všem na očích," prohlásil Porošenko před ukrajinskými poslanci.

Rusko podle něj podporuje pravičácká, levičácká a populistická uskupení v cizině, šíří euroskepsi a vměšuje se do voleb a referend po celém světě. "Kreml tímto způsobem prosazuje svůj alternativní program a alternativní hodnoty. Doufá, že pro Západ bude čím dál složitější udržet jednotný postoj vůči Moskvě," odhadl ukrajinský prezident.

"Hluboce se mýlí ti, kdo si myslí, že ruská agrese zajistí Ukrajině automatickou podporu Západu," varoval. O tuto podporu musíme každý den bojovat," zdůraznil ukrajinský prezident.

Kritizoval také domácí "mírové holubice", které "vrhají stejný stín jako dvojhlavý orel", jak dodal v narážce na ruský státní znak. Vyzývají podle něj ke kompromisu s agresorem, ale mír má být uzavřen jen podle ruských podmínek - a Rusko nestojí jen o Krym a Donbas, když bez Ukrajiny není obnova impéria možná. A svrchovanost, územní celistvost a civilizační volba země nemohou být věcí kompromisu, zdůraznil Porošenko ve svém poselství o situaci v zemi.

Porošenko podle agentury Interfax-Ukrajina popřel, že by se Kyjev chystal osvobodit "okupovaná území" silou, nicméně uvedl, že ukrajinská armáda musí být připravena na všechny možnosti. "Kreml se snaží přesvědčit naše spojence, že se Ukrajina údajně připravuje k násilnému osvobození Donbasu. Samozřejmě musíme mít podobnou variantu, jakákoliv armáda musí být připravena na cokoliv. Máme právo se bránit," řekl. Za optimální však považuje dosažení ukrajinských cílů politickou a diplomatickou cestou.

V každoročním poselství o stavu země šéf státu vyzval také ke splnění dohody o přidružení k Evropské unii "od prvního do posledního písmena". Připustil, že ukrajinské tempo v tomto směru je dosud nedostatečné a potřebuje zvýšit. Unijní trh, kam míří více než dvě pětiny ukrajinského exportu, totiž stále ještě nekompenzuje ztráty, které země utrpěla válkou a uzavřením ruského trhu. "Naše obranné potřeby převyšují naše možnosti," připustil Porošenko a připomněl, že země vydává na armádu tři procenta hrubého domácího produktu, což pociťuje rozpočet i ekonomika. Ale zatímco v roce 2014 ukrajinští vojáci bránili vlast "bosí a s holýma rukama", nyní je na pořadu dne modernizace, nové technologie a fungování podle norem Severoatlantické aliance.

Porošenko dnešním projevem podle svých oponentů a soupeřů zahájil kampaň za znovuzvolení v prezidentských volbách v příštím roce. Zároveň však podle nich předvedl, že se za čtyři roky jeho působení v čele země nic nezměnilo.