Požár obchodního centra v Rusku má nejméně 37 obětí

Nejméně 37 lidí zemřelo při požáru v obchodním centru na Sibiři. Informovala o tom agentura TASS s odvoláním na mluvčího zasahujících hasičů. Dalších 43 lidí utrpělo zranění a až 70 osob úřady pohřešují. Příčina požáru vyšetřuje.

Požár vypukl ve čtyřpodlažním obchodním centru v sibiřském městě Kemerovo vzdáleném asi 3000 kilometrů východně od Moskvy. Podle místního gubernátora Vladimira Černova bylo 13 mrtvých těl nalezeno v jednom z kinosálů.

Hasičům se již oheň podařilo dostat pod kontrolu; dohašování požáru se však protáhne do pondělí.

Mezi první pěticí identifikovaných obětí bylo dítě, tři ženy a muž, uvedli vyšetřovatelé. Zda oběti požáru zabil dým, či podlehly popáleninám, policie zatím nesdělila.

Požár podle hasičů vypukl v nejvyšším patře centra a rozšířil se na plochu 1600 čtverečních metrů. Podle svědků požáru zoufalí lidé vyskakovali z oken hořícího objektu.

Nákupní centrum s celkovou plochou 23 tisíc čtverečních metrů bylo otevřeno v roce 2013 a kromě obchodů se v něm nachází bowlingová herna, kinosály a dětské centrum.

