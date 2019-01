Putin Kyjevu: Vměšování se do církve z vás dělá bezbožníky

Ruský prezident Vladimir Putin obvinil vládu v Kyjevě, že se hrubě vměšuje do věcí pravoslavné církve na Ukrajině, kde se nově vytvořená národní církev vymanila ze staletého podřízení moskevskému patriarchátu.

Putin na slavnostním shromáždění k desátému výročí uvedení moskevského patriarchy Kirilla do čela ruské pravoslavné církve také prohlásil, že se ruský stát nevměšuje do církevních záležitostí, a to včetně nezávislé Ukrajiny, ale vyhrazují si právo dělat vše pro obranu svobody víry.

"Stát, ruské úřady považují za naprosto nepřípustné libovolné zasahování do církevních záležitostí. Respektovali jsme a budeme respektovat nezávislost církevního života, a to tím více v sousední svrchované zemi," řekl Putin. "Nicméně si vyhrazujeme právo reagovat a dělat vše pro obranu lidských práv, včetně svobody vyznávání víry," zdůraznil ruský prezident.

Iniciátoři nové církve na Ukrajině se podle Putina hrubě vměšují do života církve, a tím podle ruského vůdce připomínají "bezbožníky pronásledující duchovní a věřící v minulém století". Na Ukrajině se podle něj uskutečňuje "projekt, který nemá vztah k víře", ale souvisí s bojem o moc, a tím je "naskrz falešný". Jeho organizátoři se podle Putina učili u bezbožníků 20. století, kteří vyháněli věřící z chrámů a pronásledovali duchovní".

Jak známo, ve vytvoření nové nezávislé církve se silně angažuje ukrajinský prezident Petro Porošenko, který usiluje v prezidentských volbách o znovuzvolení. Šéfa státu budou Ukrajinci volit 31. března.

Za smutné Putin pokládá, že do této věci byl zatažen konstantinopolský patriarchát, který ukrajinské církvi, podřízené po několik století Moskvě, poskytl nezávislost.

Putin svou životní dráhu začínal jako důstojník obávané sovětské tajné policie KGB. S ní podle některých zdrojů spolupracoval svého času i Kirill - podobně jako jiní ruští preláti.