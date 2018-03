Putin ovládl volby již v prvním kole, voličům už stihl poděkovat

Ruský vůdce Vladimir Putin v neděli podle očekávání s přehledem a velkým náskokem obhájil už v prvním kole šestiletý prezidentský mandát. Vyplývá to z průzkumů sociologických společností provedených u volebních místností a potvrzují to výsledky po sečtení čtvrtiny odevzdaných hlasů. Putin má šanci na zisk 74 až 77 procent hlasů, při minulých volbách v roce 2012 pro něj hlasovalo 63,6 procenta Rusů s volebním právem.

Putin má tak podle všeho zajištěn mandát do roku 2024, kdy mu bude 71 let. Politickou scénu největší země světa ovládá už 18 let - čtrnáct let byl prezidentem a čtyři roky předsedou ruské vlády. Jeho popularita se udržovala na stabilně vysoké úrovni, Rusové oceňovali stabilitu země, připojení ukrajinského Krymu k Rusku a operace ruské armády v Sýrii.

V Moskvě podle údajů volební komise Putin dostal 72 procent, v Petrohradě 79 procent a na Krymu dokonce 92 procent hlasů. V Čečensku, jemuž vládne Putinův oddaný stoupenec Ramzan Kadyrov, hlasovalo pro dosavadního prezidenta 93 procent voličů.

O počtu hlasujících zatím nejsou přesnější informace. Hodinu před uzavřením volebních místností, kdy se hlasovalo už jen v nejzápadnější Kaliningradské oblasti, ohlásila volební komise účast 60 procent. Kreml očekával účast kolem 70 procent, ale agentura RIA Novosti odhaduje nanejvýš 65 procent. Ukazatel nižší, než se čekalo, přičítá mrazivému počasí v evropské části země.

V Krasnodarském kraji na jihu Ruska ale k urnám přišlo přes 90 procent a na Urale a v Povolží se účast pohybovala kolem 70 procent. Armáda se k urnám podle agentury TASS dostavila jako jeden muž: k urnám přišlo 98 procent příslušníků ozbrojených sil a členů jejich rodin. V minulých volbách k volebním urnám přišlo 65,3 procenta oprávněných voličů.

Na druhém místě se podle průzkumu daleko za Putinem umístil kandidát komunistů Pavel Grudinin s 11,2 procenta a na třetím nacionalista Vladimir Žirinovskij s 6,7 procenta hlasů. Na čtvrtém by měla být kandidátka liberální opozice Xenija Sobčaková s 2,5 procenta. Nejviditelnější Putinův soupeř, protikorupční bloger Alexej Navalnyj, do voleb zasáhnout nemohl kvůli problematickému odsouzení za údajnou krádež.

Sobčaková, jejíž kandidaturu řada opozičních politiků odmítla jako faktickou pomoc kremelské propagandě o údajné demokratičnosti voleb, dosáhla zřejmě lepšího výsledku, než skeptici očekávali. Po oznámení odhadů novinářům řekla, že hodlá Putina požádat o rozhovor, který by se měl týkat propuštění ruských politických vězňů.

Ústřední volební komise oznámila, že po sečtení 35 procent volebních lístků má Putin na svém kontě 73,7 procenta hlasů, druhý Grudinin 14,4 procenta a třetí Žirinovskij 6,6 procenta.

Žádná porušení volebních pravidel, která by mohla výsledek voleb ovlivnit, volební komise nezaznamenala.

Děkoval za podporu

Ruský prezident Vladimir Putin večer na mítinku v Moskvě poděkoval za podporu a úspěšný volební výsledek, který mu zaručil dalších šest let v nejvyšším kremelském úřadě. Shromáždění v centru metropole bylo věnováno výročí anexe Krymu, vyznělo nicméně jako masová oslava Putinova přesvědčivého vítězství.

Pětašedesátiletý prezident porazil svých sedm vyzyvatelů s drtivou převahou, podle předběžných výsledků mu odevzdalo hlas kolem 75 procent voličů. Hlavou státu bude do roku 2024.

Ve velké podpoře, které se mu od voličů dostalo, je patrné uznání všeho, čeho bylo ve "velmi složitých podmínkách" v minulosti dosaženo, řekl Putin v krátkém projevu. Pusťme se do velké práce ve jménu Ruska, vyzval prezident nadšený dav svých příznivců.

"Jste náš tým a já jsem členem vašeho týmu. Všichni, kdo dnes hlasovali, jsou členy našeho všenárodního týmu," prohlásil ruský vůdce. "Čeká nás další úspěch, musíme udržet jednotu," řekl a přítomné strhl ke skandování "Rusko, Rusko".

Prezidentské volby se v Rusku konaly v den čtvrtého výročí násilného připojení ukrajinského Krymu, které velká část Rusů považuje za hlavní dosavadní vrchol osmnáctileté Putinovy éry. Podle ruských komentátorů byl termín zvolen záměrně, aby mobilizoval občany k co největší volební účasti.